Londres y Bruselas sellan la vuelta del Reino Unido al programa Erasmus en 2027

La salida de Reino Unido de la Unión Europea incluyó múltiples derivadas en el ámbito educativo, incluida la ruptura de la parte británica con el programa Erasmus+, destinado a facilitar el intercambio de estudiantes e investigadores dentro del territorio comunitario. El 1 de enero de 2027, Reino Unido se reintegrará dentro de esta rueda, en virtud de un acuerdo sellado este miércoles y celebrado tanto en Londres como en Bruselas.

"Europa y Reino Unido han disfrutado durante siglos de alianzas educativas beneficiosas para ambas partes", ha recordado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha subrayado la importancia de estos lazos "para los estudiantes, profesores, sistemas educativos, economías y sociedades en su conjunto". La jefa del Ejecutivo comunitario espera ahora que todo este potencial se aproveche "cuanto antes".

El Gobierno británico estima que "más de 100.000 personas se beneficien sólo en el primer año", gracias a una enmienda adoptada en 2025 al protocolo que rige la colaboración entre las dos partes tras el Brexit. La Unión Europea contempla que Estados ajenos al bloque puedan participar en el programa Erasmus+ y, además de Reino Unido, el próximo año también se incorporará Suiza a una lista de la que ya forman parte Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía.