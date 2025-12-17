El Reino Unido volverá al programa europeo Erasmus en 2027

El Reino Unido se reincorporará al programa europeo de intercambio estudiantil Erasmus+ a partir de 2027, más de un lustro después de haberse desvinculado tras la culminación del Brexit y como parte de las medidas del restablecimiento de lazos del Gobierno británico con la Unión Europea (UE).

Así lo han confirmado este miércoles el Ejecutivo de Keir Starmer y la UE en un comunicado conjunto al que ha tenido acceso Radio Nacional de España.

El regreso del país al programa Erasmus+, que permite a cientos de miles de estudiantes de la UE estudiar cada año en otro país del bloque durante un máximo de un año, ha sido durante mucho tiempo una demanda clave de Bruselas para fortalecer los lazos entre ambas partes.

Tras el acuerdo, los estudiantes de la UE podrán volver a estudiar en universidades británicas a partir de 2027. La contribución del Reino Unido para el curso académico 2027/28 será de 570 millones de libras (760 millones de dólares). El acuerdo incluye un descuento del 30 % en comparación con las condiciones predeterminadas del actual acuerdo comercial con la UE.

El Gobierno británico ha señalado que el programa -Erasmus+- ampliará las oportunidades para que jóvenes de todos los orígenes, estudiantes y personal educativo, juvenil y deportivo estudien y se formen en el extranjero.

Además del retorno al programa de intercambio, Reino Unido y la UE también han acordado iniciar negociaciones sobre la integración del mercado eléctrico y han fijado una fecha límite para finalizar un acuerdo comercial sobre alimentos y bebidas y la vinculación de los mercados de carbono el próximo año.

"Hoy, damos nuevos pasos en nuestra renovada asociación estratégica con la UE-Reino Unido. Hemos concluido las negociaciones para la asociación del Reino Unido a Erasmus+ en 2027. Devolviendo Erasmus+ a nuestros jóvenes, abriendo la puerta a nuevas experiencias compartidas y amistades duraderas", ha escrito en su cuenta de X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que ha confirmado que también se han concluido "conversaciones exploratorias" sobre la participación del Reino Unido en el mercado interior de electricidad de la UE.

"Juntos, estamos comprometidos a seguir cumpliendo con nuestra agenda común a tiempo para nuestra próxima Cumbre UE-Reino Unido", ha concluido.