España levanta el confinamiento de las aves de corral al mejorar la situación de la gripe aviar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha levantado por completo el confinamiento preventivo a las aves de corral que estableció el pasado mes de noviembre para evitar el contagio de gripe aviar. Agricultura ha dado este paso por la evolución favorable de la situación epidemiológica, tras constatar la ausencia de casos en aves silvestres, y con una previsión de subida de las altas temperaturas. Así lo recoge en un orden del ministerio que ha publicado el Boletín Oficial del Estado y que entra en vigor este mismo jueves [ver PDF].

No obstante, el ministerio seguirá aplicando las herramientas para gestionar el riesgo espacial de incursión y la presencia del virus en el medio en España.

En un comunicado, Agricultura ha destacado "la eficacia" de adoptar estas medidas, ya que desde su entrada en vigor solamente se han visto afectadas por la gripe aviar en España dos granjas de gallinas en Lleida (en diciembre de 2025 y enero de 2026), "a pesar del alto riesgo" por "el elevado número de casos detectados en aves silvestres".

El pasado 1 de abril, el ministerio ya decretó el levantamiento parcial del confinamiento de aves de corral, aunque se mantuvo en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, especialmente con humedales, que comprendían 1.201 municipios de todas las comunidades autónomas, incluyendo a Ceuta y Melilla.

Los focos en las granjas Desde el 1 de julio de 2025, se han contabilizado en España 16 focos de gripe aviar en granjas de producción; el último, el pasado 13 de enero en la provincia de Lleida. España ya ha sido declarada, desde el pasado 10 de febrero, país libre de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP) por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), si bien se mantenían las medidas de prevención como el confinamiento de todas las aves de corral por la situación de alto riesgo a causa de los movimientos de aves migratorias desde zonas de Europa con alta incidencia de la enfermedad.