El nuevo tratamiento inyectable para prevenir el VIH ya está disponible en España

La primera profilaxis preexposición (PrEP) inyectable cada dos meses para prevenir el VIH, ya está disponible en España. El tratamiento, financiado por el Sistema Nacional de Salud (SNS), se presenta como alternativa para personas que no pueden utilizar la PrEP oral diaria y son sexualmente activas en riesgo de contraer la infección.

En rueda de prensa para presentar el nuevo tratamiento que comercializa la farmacéutica ViiV Healthcare, los médicos expertos en VIH Ángel Rivero y Eva Orviz han subrayado que en España 150.000 personas viven con VIH, cada año se contabilizan 3.000 nuevos diagnósticos -entre 8 y 9 al día- y más de la mitad se realizan de forma tardía, lo que demuestra que este es un problema de salud pública "aún no resuelto".

La directora general de ViiV Healthcare, Christina Gabriel, ha explicado que la profilaxis preexposición (PrEP) inyectable, con el nombre de Apretude (cabotegravir de acción prolongada), ha demostrado reducciones del riesgo de infección por VIH del 88% frente al tratamiento convencional de antirretrovirales y se estima un ahorro de 46 millones de euros en costes sanitarios en tres años.

España, primer país europeo en financiar el tratamiento Con esta nueva herramienta para prevenir el VIH, España se convierte en el primer país europeo en financiar el tratamiento, y lo hace en el marco de los compromisos de ONUSIDA de alcanzar cero infecciones en el año 2030. Apretude (cabotegravir) es un medicamento de dispensación hospitalaria administrado mediante una inyección intramuscular por profesionales sanitarios cada dos meses e indicado para reducir el riesgo de contraer infección por VIH-1 adquirida por vía sexual en adultos y adolescentes con alto riesgo. Esta opción está indicada en combinación con prácticas sexuales más seguras. La directora general de ViiV Healthcare en España y Portugal ha explicado que si bien la PrEP oral, disponible en España desde 2019 y que cuenta con 34.309 usuarios, es eficaz "se necesita una alta adherencia para que la protección sea adecuada", y la PrEP inyectable cada dos meses la facilita. Según Ángel Rivero, experto en VIH del hospital Universitari Trias i Pujol (Badalona), en los ensayos realizados la adherencia a la administración inyectable fue superior al 90%. Además, la mayoría de los participantes prefirieron esta opción cuando tenían la posibilidad de elegir. Este experto también ha destacado el elevado perfil de seguridad (sin efectos secundarios) en relación a la PrEP oral diaria. El tratamiento inyectable no identifica señales de toxicidad y su perfil de seguridad renal y óseo es favorable. Las reacciones en lugar de la inyección fueron leves o moderadas y disminuyen con el tiempo.