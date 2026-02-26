España se convierte en el primer país de Europa en financiar la profilaxis preexposición (PrEP) inyectable contra el VIH
- El tratamiento esta indicado para personas VIH negativas con riesgo de adquirir la infección por vía sexual
- El fármaco se administra por vía intramuscular cada dos meses
España se convierte en el primer país de Europa que ha incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud la financiación pública de la profilaxis preexposición (PrEP) inyectable frente al VIH. Esta medida, anunciada por el Ministerio de Sanidad tras el acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), supone la incorporación de Apretude (cabotegravir de acción prolongada) como prestación farmacéutica del sistema público.
La decisión adoptada por este organismo competente en materia y financiación garantiza su incorporación en "condiciones de equidad y acceso universal", según ha destacado Sanidad en una nota informativa. El tratamiento esta indicado para personas VIH negativas con alto riesgo de adquirir la infección por vía sexual y en la que la PrEP oral no es un alternativa viable.
Un avance en la adherencia y eficacia
A diferencia de la pauta diaria de comprimidos, este fármaco se administra por vía intramuscular cada dos meses. El Ministerio de Sanidad ha subrayado que esta modalidad "elimina la necesidad de una toma diaria, como ocurre con la PrEP oral, facilitando la adherencia en determinados perfiles de población".
Los ensayos clínicos internacionales han demostrado que el cabotegravir de acción prolongada ofrece una elevada eficacia en la prevención en contextos donde el cumplimiento de la pauta diaria puede verse comprometido.
La autorización para su comercialización fue concedida previamente por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), permitiendo su disponibilidad en los Estados miembros. No obstante, con esta financiación pública, España se sitúa a la vanguardia europea en prevención combinada del VIH.
Además, se ha señalado que la medida se alinea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de ONUSIDA, que instan a ampliar el acceso a estrategias de prevención eficaces para avanzar hacia la eliminación del virus. Con esta incorporación, el país "consolida una estrategia integral frente al VIH basada en la prevención combinada, el diagnóstico precoz, el tratamiento antirretroviral y la lucha contra el estigma", avanzando así hacia los objetivos internacionales de control de la infección.