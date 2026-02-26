España se convierte en el primer país de Europa en financiar la profilaxis preexposición (PrEP) inyectable contra el VIH

España se convierte en el primer país de Europa que ha incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud la financiación pública de la profilaxis preexposición (PrEP) inyectable frente al VIH. Esta medida, anunciada por el Ministerio de Sanidad tras el acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), supone la incorporación de Apretude (cabotegravir de acción prolongada) como prestación farmacéutica del sistema público.

La decisión adoptada por este organismo competente en materia y financiación garantiza su incorporación en "condiciones de equidad y acceso universal", según ha destacado Sanidad en una nota informativa. El tratamiento esta indicado para personas VIH negativas con alto riesgo de adquirir la infección por vía sexual y en la que la PrEP oral no es un alternativa viable.