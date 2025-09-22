El VIH no se transmite a través del papel higiénico, es un bulo

Nos habéis consultado por un vídeo de TikTok que alerta de la inyección del virus del VIH en el papel higiénico de los baños públicos y afirma que de esta manera el papel queda "mortalmente contaminado". El vídeo también asegura que en hospitales ya existen casos documentados de contagios. Es un bulo. Te explicamos, con la ayuda de la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA), por qué no hay riesgo de transmisión de este virus a través del papel higiénico.

"¡Viral y peligroso! El VIH recorre los baños públicos sin que lo sepas", leemos en un rótulo presente durante toda la grabación, de 1 minuto y 7 segundos, publicada en TikTok el 1 de septiembre y compartida miles de veces. El vídeo está compuesto de varios fragmentos acompañados de una voz robótica que, en castellano, alerta de esta práctica. "Las investigaciones revelan que tras la inyección las jeringas son retiradas dejando el papel aparentemente intacto, pero mortalmente contaminado", afirma la narradora. "Hay informes de víctimas en hospitales con infecciones inexplicables". Y termina con una llamada a la acción: "Tu vida, la de tu familia, la seguridad de todos depende de que este vídeo se difunda ahora".

El VIH no puede transmitirse a través del papel higiénico, es un bulo En VerificaRTVE hemos consultado con la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA) y aseguran que no hay ningún riesgo de transmisión del VIH a través de los rollos de papel higiénico en los baños públicos. Jara Llenas García, vicepresidenta de SEISIDA, explica que la transmisión solo puede efectuarse a través de una mucosa o una herida abierta y que no es posible a través de piel intacta. "No hay ningún caso documentado de transmisión del virus a través de folletos de papel higiénico, ni por compartir el baño, ni porque se haya quedado sangre en una mesa o una silla", asegura. La experta señala que la transmisión del virus por medio de superficies inanimadas es teóricamente posible, pero muy rara; el virus se vuelve inactivo en poco tiempo y, en cuanto se seca la sangre, deja de ser efectivo. "El papel higiénico es más absorbente, con lo cual el riesgo es prácticamente nulo", sostiene. Cuanto más tiempo pasa desde que se mancha una superficie con la sangre de una persona infectada que no lleve tratamiento, menor será la capacidad de infección. Si se trata de una persona con VIH que está en tratamiento y tiene una carga viral indetectable, ya no puede transmitir la enfermedad. El sitio web y proveedor de información de salud estadounidense HealthLine, desmintió en 2021 que el virus se pueda transmitirse a través de sangre en el asiento del inodoro. Un estudio realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. demostró que secar el VIH provoca una reducción en pocas horas de la carga viral en la concentración del virus, concretamente, entre un 90% y un 99%.