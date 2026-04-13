Resist.es y Spanish Revolution lanzan un manifiesto por la "bondad radical" frente a la industria del odio

Las plataformas de movilización ciudadana Resist.es y Spanish Revolution han publicado conjuntamente un documento titulado "Manifiesto por la bondad radical". En este texto, ambas organizaciones sostienen que la bondad no es una mera cualidad individual, sino "una posición política consciente frente a un sistema que necesita del miedo, la fragmentación y la violencia simbólica para sostenerse".

El manifiesto, que ya cuenta con más de 1.400 firmantes, se presenta como una respuesta directa a lo que califican como una infraestructura del odio diseñada para desplazar la atención y proteger las estructuras de poder.

El odio como modelo de negocio Según los autores del manifiesto, el odio contemporáneo no surge de manera espontánea, sino que "se fabrica en laboratorios mediáticos" y "se distribuye mediante algoritmos diseñados para maximizar la reacción emocional". El documento es tajante al afirmar que "el odio es un modelo de negocio" que requiere de "consumidoras y consumidores" que participen involuntariamente en su cadena de valor a través de la indignación y el clic fácil. El discurso de odio en Twitter aumentó un 50% desde que es propiedad de Elon Musk, según un estudio RTVE.es / AGENCIAS Ante esta situación, el texto no apela únicamente a la moral, sino a la "responsabilidad colectiva como ruptura", recordando al ciudadano que es un "nodo" en el sistema con la capacidad de decidir si el odio circula o se detiene. "Cada vez que compartes sin verificar, alimentas una estructura. Cada vez que reaccionas desde la ira inducida, sostienes una lógica", advierten las organizaciones.

La bondad como práctica de sabotaje El manifiesto redefine el concepto de bondad en términos de resistencia política. Afirma que "la bondad radical es, en este contexto, una práctica de sabotaje". No se trata de una actitud ingenua, sino de una conciencia clara sobre cómo opera la polarización, entendida como una "herramienta de gobernanza" donde el miedo se gestiona como un activo político. En un mundo feliz en R5 En un mundo feliz en Radio 5 - 'Bondad. Práctica y Radical' - 23/12/23 Escuchar audio En este sentido, rechazar el odio no se plantea como una retirada del conflicto, sino como una reconfiguración del mismo. Las organizaciones convocantes subrayan que "no se trata de ser neutrales. Se trata de ser precisas y precisos", lo que implica "nombrar la injusticia sin amplificar el odio" y "denunciar el abuso sin reproducir la lógica del enemigo".