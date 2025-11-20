España, un país polarizado por la desinformación y el cambio tecnológico

“En los últimos años el mundo se ha vuelto binario: o estás conmigo o estás contra mí”. Así de contundente comienza el último episodio de Literal, el videopodcast presentado por Emilio Doménech (Nanísimo). Alba Leiva (El orden mundial), Rodrigo Taramona (experto en tecnología y divulgador) y Clara Petrus (neurocientífica), analizan por qué la sociedad está cada vez más polarizada.

El cambio tecnológico, clave Según Rodrigo Taramona, la tecnología es un punto de inflexión a tener en cuenta. Los medios tradicionales contaban con barreras de entrada a la información en la opinión pública. Pero desde que aparecieron las redes sociales, cualquier persona puede lanzar su mensaje de forma masiva y sin filtros: “Yo ahora cojo el móvil, me grabo un discurso, gente conecta conmigo y ya he creado un nuevo colectivo”. Clara Petrus conecta esta idea con el consumo de desinformación por parte de los jóvenes y la adopción de ideología extremista: “Siempre que encontramos problemas, en lugar de resolverlos, tenemos esta respuesta más evasiva de mirar al pasado”. De hecho, tal y como apunta Alba Leiva, “el 17% de los jóvenes cree que la democracia actual es peor que el franquismo”, según recoge el CIS. Los adolescentes, grandes consumidores de información en redes sociales, atraviesan una etapa vital en la que tienen que desarrollar una identidad. Además, estas plataformas aceleran la polarización y la radicalización porque “tenemos muchos más contactos disponibles y entramos en contacto con personas de ideologías mucho más extremas”, al contrario de lo que ocurre a nivel personal, donde podemos elegir los círculos con los que nos relacionamos. También apuntan a que los algoritmos han hecho “todo más complejo”. Taramona se apoya en su poder para generar estados de ánimo agitados “cuando más te enfadas es cuando más interactúas”. Y eso es lo que utiliza el algoritmo para meterte en una burbuja en la que no puedes salir a través de las recomendaciones y el contenido que te muestra. 'Literal' debate sobre el auge de la polarización en España

Una polarización que se ha ido 'cocinando' en los últimos años Nanísimo expone que en la última década se ha notado un aumento de la polarización, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación o en el Congreso de los Diputados. Pero, ¿de dónde viene? Para Alba Leiva, hay que tener en cuenta que en 2004, tras los atentados del 11M que impulsaron el cambio de gobierno, un sector de la población vio ilegitimidad en el nuevo ejecutivo. Tras ese “primer gran momento de tensión” llegó el segundo en 2011, con la Puerta del Sol madrileña como protagonista del Movimiento 15M. Apareció entonces una “pérdida de confianza en las instituciones” y ganaron fuerza otras opciones políticas como Podemos. En 2019, le siguió Vox. Nanísimo ha reconocido que la aparición de estos dos partidos fue la antesala de “tensión cuando hablamos de ir a votar”. Clara Petrus añade que 2017 fue un año “muy ideológico”. Por un lado, el feminismo estaba ganando popularidad, las tensiones en Cataluña afloraron y finalmente surgió el auge del veganismo, que empezó a ganar tracción. Las conversaciones siempre iban por estos 3 lados: “Yo vivía en una constante rabia por desencuentros con familia y amigos”.

La importancia del contexto “¿Hemos perdido el sentido común de las cosas?”. Nanísimo lanza esta pregunta ante un sistema que cada vez está más basado en la agitación. Alba Leiva recuerda que nuestra sociedad se basa en constructos, ideas que hemos creado entre todos: la idea del dinero, del Estado… Son cosas que hemos articulado poniéndonos de acuerdo y pensando que es lo mejor para una comunidad, “el problema es que cada vez que escalamos eso a un nivel más grande, global, es más difícil”. Taramona cree que por eso hay que tener muy en cuenta los contextos. Pone el ejemplo de Bukele en El Salvador, “un personaje muy polarizador”. El divulgador tecnológico expone que es probable que en muchas casas se traigan situaciones del país centroamericano para tratar de resolver problemas locales: “Prefiero el Salvador de ahora que el de antes". El problema, añade, "es cuando te viene un ‘Alvise’ y te dice ‘yo quiero el Salvador de ahora en España', yo le digo no”. Importar contextos no es posible, recuerdan, y cuando no se tienen en cuenta, se produce la polarización “porque se buscan soluciones fáciles a problemas complejos”. Rodrigo Taramona explica la importancia del contexto Rodrigo Taramona explica la importancia del contexto