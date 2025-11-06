¿Boomers contra Zetas? 'Literal' se mete en la batalla generacional

Que los jóvenes critiquen a los boomers no es nada nuevo, tampoco que los boomers respondan acusándolos de ser una generación de cristal. Pero lo que empezó como una batalla cultural, entre quienes se resisten a hacer fotos en vertical y quienes sienten ansiedad al hablar por teléfono, ha derivado en una división cada vez más profunda entre jóvenes y mayores.

Del meme al desencuentro En el nuevo capítulo de Literal, Emilio Doménech y Alba Leiva, analista en El Orden Mundial, analizan el origen y las consecuencias de esta fractura junto a Cristina Almeida, abogada y una voz muy reconocida en la política social española, y Analía Plaza, periodista y autora del libro 'La vida cañón: la historia de España a través de los boomers'. Nanísimo en el programa plantea una pregunta directa: "¿estamos ante una lucha generacional o ante una crisis de solidaridad intergeneracional?" En un país donde los jubilados cobran de media más que los menores de 35 años y uno de cada tres empleos jóvenes es temporal, la sensación de agravio entre generaciones crece, dice. En las redes sociales, el discurso se amplifica: del meme “ok boomer” a influencers que acusan a los jubilados de ser “el mayor lastre de España”. Literal contrapone la viralidad al contexto. Detrás de los clichés (el boomer carca y el zeta vago) hay un sistema económico que reparte de forma desigual el patrimonio, la vivienda y el poder político. “Los mayores concentran el voto y los bienes, los jóvenes la precariedad y el capital digital”, explica Alba Leiva.

¿Guerra o malentendido? El episodio también aborda uno de los temas más sensibles: las pensiones. Casi la mitad de los jóvenes no confía en cobrarlas, tal y como afirma Emilio Doménech, el presentador. El reto, dicen los invitados, es cómo garantizar su sostenibilidad sin dejar atrás a quienes empiezan. Frente al ruido, Literal muestra ejemplos de cooperación intergeneracional: programas como Convive, que une a mayores que viven solos con estudiantes sin vivienda, o proyectos de cohousing donde distintas edades comparten cuidados y compañía. “El contacto entre generaciones reduce los prejuicios y mejora el bienestar”, recuerda Leiva. El episodio se cierra con un mensaje claro: “El enemigo no son las otras generaciones, sino la indiferencia. Los jóvenes de hoy serán los pensionistas de mañana, y los mayores de hoy fueron los inconformistas de ayer. No hay un ‘nosotros’ y un ‘ellos’: somos el mismo continuo en distintas etapas”.