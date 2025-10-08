¿Los jóvenes tienen menos sexo? Literal analiza la paradoja del deseo en la era de la ansiedad

El nuevo episodio de Literal, presentado por Emilio Doménech, llega este jueves a RTVE Play. Con los sexólogos Monica Branni y Adrián Chico, y las colaboradoras Alba Leiva y Albanta San Román, el programa analiza por qué los jóvenes tienen menos relaciones sexuales que generaciones anteriores y cómo influyen la hiperconectividad, la salud mental y la forma en que entendemos hoy la intimidad. “La juventud suele asociarse a vivir experiencias, a salir de fiesta, a tener relaciones sexuales sin parar. Pero hay estudios que revelan exactamente lo contrario: ligamos menos, retrasamos el inicio y la frecuencia baja incluso en parejas estables”, introduce Doménech. A partir de ahí, el videopodcast abre un debate sobre deseo, educación emocional y los efectos de una vida cada vez más digitalizada.

Datos, conexiones y una intimidad que se transforma Los datos respaldan la tendencia: según la General Social Survey de Estados Unidos, uno de cada cuatro jóvenes entre 18 y 29 años pasó un año entero sin sexo. En 2008 era el 8 por ciento, y en 2018 el 23 por ciento. En Reino Unido, la media mensual ha caído de cinco relaciones sexuales en los años noventa a tres en la actualidad. Y en España, el CIS revela que cuatro de cada diez jóvenes valoran más que su pareja colabore en casa que tener una buena vida sexual. “Tenemos menos sexo, pero el problema no es la cantidad, sino la conexión. Nos falla la intimidad y la educación emocional”, apunta Branni. Su compañero Adrián Chico coincide: “Muchos pacientes llegan agotados. Tienen 400 matches y aun así se sienten solos. Sienten que no van a encontrar nunca a la persona con la que conectar de verdad.” El programa profundiza también en cómo las expectativas, el estrés y la ansiedad afectan al deseo. Branni señala que “hay una parte de frustración por enfrentarnos a una expectativa irreal”, mientras que Chico advierte del impacto de las aplicaciones de citas y la “fatiga emocional” que generan. Literal recoge además un cambio en las prioridades de pareja: “La vida sexual parece que ya no es lo primordial; se valoran más otros aspectos como la colaboración doméstica o el afecto”, resume Alba Leiva. Alba Leiva, Monica Branni, Nanísimo, Adrián Chico y Albanta San Román Playz