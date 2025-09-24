'Literal' analiza por qué millones de jóvenes sueñan con ser influencers

El fenómeno influencer llega a Literal. El videopodcast de Playz presentado por Emilio Doménech (Nanísimo) estrena su sexto episodio en RTVE Play, y lo hace con una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez: ¿qué hay detrás de esas vidas que vemos en redes sociales y que parecen tan deseables?

Aunque el 95% de los influencers no logra vivir de ello, cada vez más jóvenes sueñan con convertirse en uno. ¿Qué hay detrás de esta fiebre aspiracional? El sexto episodio de Literal analiza desde dentro el fenómeno de los creadores de contenido para entender por qué nos atraen esas vidas que vemos en redes… incluso si no queremos imitarlas.

Junto a Albanta San Román, Alba Leiva y la publicista Lorena Macías, creadora del perfil @hazmeunafotoasi y del pódcast Influ-realismo mágico, el programa examina qué se admira en estas figuras, cómo opera la industria y qué efectos genera en quienes la consumen, especialmente entre los más jóvenes.

¿Admiramos personas… o estilos de vida? El episodio parte de una pregunta clave: ¿qué celebramos al darle like a una influencer como María Pombo? ¿Su estética, su rutina, su estatus o la idea de que podríamos estar en su lugar? A través de datos y debate, Literal muestra cómo el “lifestyle” aspiracional se ha convertido en un símbolo de éxito: blanco, joven, ordenado, fotogénico… y casi siempre fuera del alcance real. No sólo hay filtros en las imágenes: también en lo que decidimos mostrar. Según el Observatorio de Salud Mental Infanto-Juvenil, más de la mitad de los jóvenes españoles se siente insatisfecho con su vida, y uno de cada cinco sufre ansiedad por no alcanzar las expectativas que consumen en redes. Al mismo tiempo, crecen los contenidos sobre bienestar, productividad o longevidad, y también discursos de corte conservador, como los de las trad wives o los gurús de la masculinidad tóxica.

Influencers, burnout y menores en redes Más allá del brillo, el episodio muestra la otra cara del mundo influencer: la ansiedad, el agotamiento y la exposición constante. Según un estudio de la Universidad Complutense, el 66% de los creadores de contenido sufre síntomas de burnout. “No conozco un sector con la salud mental más tocada que el de los influencers”, afirma Albanta San Román durante la conversación. La industria exige constancia, relevancia y presencia permanente. No hay pausas. Y cuando tu imagen es tu producto, desconectar deja de ser una opción.