¿Por qué odiamos a los turistas si también lo somos? Ya puedes ver el primer programa de 'Literal' con Nanísimo en Playz

¿Por qué odiamos a los turistas si también lo somos? Así arranca 'Literal', el nuevo espacio divulgativo de Playz presentado por Emilio Doménech, más conocido como Nanísimo, que ya puede verse en RTVE Play. En su primer episodio, el programa aborda una contradicción incómoda y muy presente en la generación actual: la del turismo que practicamos, pero también sufrimos.

Doménech, que reconoce haber pasado media vida veraneando en Benidorm, lo deja claro desde el principio: “Odio al turista... si yo soy uno de ellos”. A su lado, Albanta San Román, Alba Leiva y Enrique Álex participan en una conversación que mezcla datos, experiencias personales y reflexión crítica. “La gente ya no viaja para disfrutar, sino para que parezca que ha disfrutado”, apunta Enrique Álex, mientras Albanta recuerda cómo cayó en la trampa del turismo de masas en Roma, siguiendo un TikTok viral sobre la “mejor carbonara”: “Queremos sentirnos especiales, pero al final no somos más que borreguitos cuando seguimos este tipo de cosas".

Las contradicciones se acumulan. “Somos turistas en nuestros días libres y mártires de la turistificación el resto del año”, afirma Doménech. Enrique Álex, que ha trabajado durante años como creador de contenido de viajes, lo vive en primera persona: “Es muy difícil tener unos valores y poder seguirlos constantemente. Todos necesitamos hacer la reflexión, pero también hay verdades incómodas”. En su experiencia, lo más auténtico del viaje no son las fotos, sino lo inesperado: “El viaje está en el camino. En esperar un tren que no llega. En el calor. En lo que no se planifica”.

¿Quién tiene derecho a viajar?

Uno de los grandes debates del episodio gira en torno al derecho a viajar. ¿Es realmente un derecho universal? ¿O un privilegio clasista? Enrique Álex es rotundo: “Nadie tiene menos derecho que otra persona a viajar, pero no es un derecho. No todo vale”. Alba Leiva añade otra capa al debate: “Nos han metido en la cabeza que si no se viaja, eres un fracasado. Pues no. No pasa nada por no irte a la otra punta del mundo un verano”.

El episodio recorre modelos fallidos y ejemplos de contención. Desde el turismo de borrachera en Magaluf, Ibiza o Benidorm —“hay una zona que se llama literalmente la zona guiri”—, recuerda Doménech, hasta casos como el de Lanzarote, que logró limitar la urbanización siguiendo la visión del artista César Manrique. También se citan medidas recientes en destinos saturados: Venecia cobra una tasa por entrar en la ciudad, Baleares ha endurecido las multas por beber en la calle, y Barcelona llegó a ocultar una línea de autobús en los mapas para que no la usaran los turistas. “Nos estamos convirtiendo en decorados. Y los decorados no se quejan”, señala Alba Leiva. La conclusión no es sencilla. “El problema no es viajar, el problema es hacerlo sin pensar en el precio que se paga por ello”, resume Doménech.