¿Por qué no puedes comprar una vivienda? ¿Irías a la guerra? ¿Por qué odias a los turistas si tú también eres uno? Entender a una generación exige hacerse preguntas incómodas. Emilio Doménech, más conocido como Nanísimo, lo sabe y por eso las lanza sin anestesia en Literal, el nuevo programa de Playz que se estrena el martes 8 de julio en RTVE Play. Un formato de seis episodios que desmonta las certezas de toda una generación con una propuesta clara: menos titulares y más contexto.

Literal no se graba en un plató al uso. Lo hace en la Biblioteca Pública Eugenio Trías, también conocida como la antigua Casa de Fieras de El Retiro. Un espacio que fue zoológico y hoy es templo del pensamiento, símbolo perfecto para un programa que quiere reflexionar sin prisas en medio del ruido. Entre estanterías y arquitectura de hierro forjado, los libros conviven con preguntas salvajes: ¿por qué no me puedo pagar una casa?, ¿por qué nos obsesionan los festivales?, ¿por qué necesitamos creer en algo?

Ana Leiva, Emilio Doménech 'Nanísimo' y Albanta San Román Playz

Emilio Doménech no es un rostro al uso de la televisión pública. Viene de Twitch, de TikTok, de analizar elecciones en directo mientras come pizza. Y en Literal no se quita la camiseta de streamer, pero le suma la de divulgador generacional. “Las redes están llenas de blanco o negro. Con Literal queremos hablar de los grises”, explica.

Le acompañan Albanta San Román, actriz, escritora y voz generacional con una sensibilidad muy presente en los temas de salud mental, y Alba Leiva, analista de El Orden Mundial, que pone el zoom out necesario para entender que la gentrificación de tu barrio también se cuece en Berlín o Lisboa.

Voces diversas para preguntas sin respuesta fácil Cada episodio incluye una colaboración que va al grano. Erik Harley, creador de la cuenta 'Preferiría Periferia', desmonta el sueño de la propiedad con casco y cámara en mano. Enrique Álex, creador de contenidos sobre viajes y turismo sostenible, se enfrenta al dilema del turista que critica a los turistas. Candela Antón de Vez, antropóloga y actriz, analizará la relación de los jóvenes con la espiritualidad; y Álvaro Rivas, del grupo Alcalá Norte, habla del precio de la cultura desde dentro. De no poder pagar un alquiler a plantearte si empuñarías un arma en una guerra en Europa. De odiar a los turistas… aunque tú también seas una de ellos, a buscar sentido en un horóscopo. Literal no ofrece respuestas rápidas, pero sí las preguntas que muchos no se atreven a lanzar.