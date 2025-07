Y tú, ¿por qué irías a la guerra? Ya puedes ver el nuevo programa de 'Literal' con Nanísimo en RTVE Play

¿Por qué irías tú a la guerra? Con esta pregunta arranca el segundo episodio de Literal, el programa de divulgación de Playz que convierte una biblioteca pública de Madrid en campo de batalla de ideas. Tras abordar la turismofobia en su estreno, el nuevo capítulo se adentra en un tema más tenso, más actual y, sobre todo, más complejo de lo que parece: la guerra. Emilio Doménech vuelve acompañado de voces que aportan datos, matices y contradicciones: la escritora y creadora de contenido Albanta San Román, que se mueve entre el dilema emocional y la conciencia generacional; la analista de El Orden Mundial Alba Leiva, con el mapa geopolítico en la cabeza; y el politólogo Juan Rivas, que baja a tierra conceptos como reclutamiento, defensa o estrategia militar.

Todos ellos analizan y reflexionan sobre los conflictos actuales en el mundo, el aumento del sentimiento de inseguridad, la tecnología aplicada a las guerras, la deshumanización de los enemigos y la percepción de los jóvenes españoles sobre la guerra ante un mundo cada vez más inestable.

¿Nos pueden reclutar? ¿Qué es hoy “ir a la guerra”?

Además, otras de las cuestiones que se abordan con experto es si, eventualmente, en caso de conflicto en España, sería posible el reclutamiento de parte de la población. Juan Rivas responde sin rodeos: sí, aunque con matices. Según el politólogo especializado en estudios estratégicos y militares, el marco normativo actual es "un poco ambiguo" porque "aunque no tenemos una ley marcial, sí tenemos varios artículos y leyes que inducen a que se pueda hacer un reclutamiento".

En cualquier caso, aclara que este proceso sería muy gradual: "Si España entrase en una guerra, mañana no vamos a ir todos al frente. Primero irían los militares profesionales de las Fuerzas Armadas (unos 140.000), y si las Fuerzas Armadas no pudieran garantizar la defensa, tendríamos a la OTAN e incluso la cláusula de solidaridad de la Unión Europea. Si con todo eso no fuese suficiente, ahí sí podría abrirse un proceso de reclutamiento de gente: primero los reservistas de especial responsabilidad, luego los reservistas voluntarios y, por último, los jóvenes de 19 a 25 años”.

Más allá de cifras, Literal explora cómo nos afectan hoy los conflictos: emocionalmente, políticamente y también tecnológicamente. “No es lo mismo empuñar un arma que manejar un dron desde miles de kilómetros”, dice Emilio. “Si lo haces a través de una pantalla, desaparece la empatía”. Leiva completa la idea: “Se convierte en un punto en un mapa, no en una persona”. Y frente a quienes aún asocian guerra con soldados en fila, Rivas recuerda que “muchas veces lo más importante pasa en la retaguardia: que funcione la economía, que la vida siga, que no se colapse el país”.