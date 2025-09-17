¿Por qué no podemos pagar un piso? 'Literal' pone el foco en la crisis de la vivienda

La crisis de la vivienda es uno de los grandes dramas de la juventud española, y el quinto episodio de Literal lo pone de manifiesto. Ya disponible en RTVE Play, la nueva entrega reúne a Emilio Doménech (Nanísimo) con Erik Harley, creador de contenido y analista social, junto a Alba Leiva y Albanta San Román. Juntos exploran cómo la especulación inmobiliaria, los salarios bajos y la falta de acceso a la vivienda han convertido el derecho a un hogar en un sueño cada vez más lejano para los jóvenes.

El alquiler consume el sueldo El episodio arranca con un dato demoledor: el 92% del salario medio joven se destina a pagar el alquiler. “En España, muchos jóvenes no pueden emanciparse porque los sueldos no llegan ni para lo básico”, recuerda Doménech. A través de un repaso histórico, el programa muestra cómo en los años 50 el 80% de la población urbana vivía de alquiler y cómo el mercado fue virando hacia una lógica especulativa, hasta culminar en la burbuja inmobiliaria de 2008.

El impacto de la especulación y los fondos de inversión: ¿quién está detrás de la crisis? El capítulo también aborda el papel de los fondos de inversión, que tras la crisis financiera compraron viviendas sociales a bajo precio para especular con ellas. “La vivienda se vendió como un activo seguro, pero la crisis demostró lo contrario”, señala Albanta San Román. El debate se amplía al fenómeno de los nómadas digitales, que sitúan a España como el tercer país con más trabajadores de este perfil, encareciendo especialmente ciudades como Valencia o Málaga.