Literal pone el foco en Gaza: ¿sirven las protestas?

¿Sirven de algo las manifestaciones, las campañas en redes y las voces públicas que exigen el fin de la violencia en Gaza? El séptimo episodio de Literal, que se estrena este jueves 2 de octubre a las 15:00 h en RTVE Play, analiza hasta qué punto estas acciones pueden influir en el rumbo del conflicto en Gaza. Emilio Doménech conduce una conversación en la que Alba Leiva y Albanta San Román aportan datos, contexto y visión activista, junto a un invitado con experiencia directa en la Franja: el anestesista español Raúl Incertis.

La voz de quien estuvo allí Raúl Incertis pasó cuatro meses en hospitales de Gaza, atendiendo a heridos en condiciones extremas y documentando la magnitud de la violencia. “En Gaza han caído entre 80.000 y 100.000 toneladas de bombas. Es como si hubieran lanzado cinco bombas atómicas de Hiroshima”, explica en el programa. Su testimonio, que ya forma parte del pódcast Vivir y morir en Gaza junto a Almudena Ariza, llega ahora a Literal para mostrar una realidad que a menudo solo vemos en pantallas. “La OMS nos pedía a los médicos extranjeros que documentáramos sin hacer juicios de valor. Teníamos que rellenar casillas: número de niños heridos de bala en la cabeza, quemados, desnutridos…”, recuerda Incertis.

Redes sociales y activismo global Ante la ausencia de periodistas internacionales sobre el terreno, las redes sociales se han convertido en la principal ventana a lo que ocurre en Gaza. “Estamos viendo un genocidio de una manera en la que nunca antes nunca lo hemos podido ver”, apunta Albanta San Román. El episodio analiza cómo TikTok, Instagram o X han amplificado testimonios en primera persona, pero también cómo operan la censura y el llamado shadow ban. “En Instagram, si compartes fotos te ponen strikes y te van capando el alcance. Pero se tiene que contar la verdad y una imagen viaja muy lejos”, denuncia San Román. Alba Leiva añade: “Los datos son fríos, pero evidencian la gravedad de lo que ocurre. No podemos ponernos de lado”.