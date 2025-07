¿Por qué ir de festivales (ahora) es tan caro? 'Literal' lo analiza con Nanísimo y Álvaro Rivas (Alcalá Norte)

“En España hay más de 800 festivales de música al año. La música nunca había estado tan cerca... ni tan lejos, porque los conciertos se han vuelto cada vez más caros”. Así arranca el tercer episodio de Literal, el programa de Playz presentado por Emilio Doménech (Nanísimo) que lanza preguntas incómodas, mezcla datos y lo cuenta, como su nombre indica, de forma literal. Cada martes en RTVE Play.

Tras analizar el turismo masivo y la posibilidad de una guerra en los dos primeros episodios, Literal se adentra ahora en la música. O más bien, el negocio de la música. Porque el nuevo capítulo explora un fenómeno que afecta tanto a artistas como a fans: el encarecimiento de la cultura en directo. ¿Por qué cuesta tanto ir a un festival? ¿A quién beneficia realmente el streaming? ¿Quién decide lo que vale una entrada?

Una industria diseñada para el FOMO (y para el algoritmo)

Juntos analizan lo que ya no se ve sobre el escenario. Cómo el streaming ha cambiado la forma de consumir, y también de crear: canciones más cortas, estribillos que aparecen en el segundo 9 y una lógica pensada para no aburrir al scroll. También desmenuzan el modelo pro-rata, que reparte los ingresos del streaming según lo que escucha la mayoría, no el usuario. Un sistema que, como explica el programa, “convierte cada reproducción en una micropeseta”. Spoiler: los artistas no viven del streaming. Viven, si pueden, del directo.

Pero ni siquiera eso es sencillo. En el capítulo se repasan tácticas de marketing agresivo, como las entradas “early bird”, los precios dinámicos o la venta con un año de antelación. También se aborda el poder de plataformas como Ticketmaster y Live Nation, que controlan desde la producción hasta la venta, aplicando comisiones que encarecen aún más el precio de cada entrada.

El programa también pone el foco en quién está detrás del negocio: grandes empresas que operan en varios países y concentran buena parte del mercado. Literal plantea si como público deberíamos tener acceso a esa información, y si saber quién financia la música que consumimos podría cambiar la forma en la que nos relacionamos con ella.