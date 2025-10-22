“Literal” analiza por qué cada vez más jóvenes apuestan online

¿Cuándo deja de ser un juego y empieza la adicción? Esa es la pregunta que lanza Literal en su nuevo episodio, ya disponible en RTVE Play. El videopodcast presentado por Emilio Doménech (Nanísimo) reúne a Alba Leiva (El Orden Mundial), Candela Antón, antropóloga, e Inés Martín, psicóloga experta en adicciones, para entender por qué el juego se ha convertido en una de las conductas más extendidas entre los jóvenes. También participa Juan Martínez, un joven que comenzó a apostar con 13 años y que hoy comparte su historia de recuperación: “La ludopatía es una escalera hacia abajo”, reconoce.

“Desde los cromos hasta las criptomonedas, todo funciona igual: prometer una recompensa” El episodio desmonta cómo las dinámicas del azar se infiltran en lo cotidiano. “Desde los sobres de cromos o las cajas de recompensa en los videojuegos hasta las criptomonedas convertidas en un parque de atracciones, todo activa el mismo circuito de dopamina y recompensa”, explica Candela Antón durante la charla. El equipo de Literal muestra que esa sensación de “casi ganar” genera el mismo estímulo que una tragaperras. “El cerebro responde igual ante una ruleta que ante una notificación de red social. Lo que cambia es el envoltorio”, advierte Inés Martín. El debate también plantea una idea inquietante: que muchas conductas que consideramos ocio son en realidad entrenamientos para apostar. “No hablamos de dinero, hablamos de control”, apunta Alba Leiva, recordando que la ludopatía está reconocida por la OMS como una adicción conductual.

Influencers, dopamina y dinero rápido El capítulo analiza además el papel de las redes sociales y los nuevos referentes digitales. “El juego ya no está en la esquina del barrio, está en Twitch, en YouTube y en TikTok”, comenta Candela Antón, aludiendo a los streamers que retransmiten apuestas o abren sobres de cartas ante millones de seguidores. Según datos del Ministerio de Consumo, el 23 % de los jóvenes españoles ha hecho apuestas online y uno de cada diez presenta síntomas de juego problemático. “Cualquier promesa de dinero fácil va a ser muy llamativa y muy necesaria”, reflexiona Candela, en una conversación donde también se habla de precariedad, validación social y búsqueda de dopamina. En palabras de Juan Martínez, “empiezas por diversión, pero al final todo gira en torno a apostar”.