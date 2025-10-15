'Literal' analiza la fiebre por las mascotas: ¿por qué humanizamos a los animales de compañia?

En el nuevo capítulo de Literal, el videopodcast de Playz, Emilio Doménech pone sobre la mesa un fenómeno que dice mucho de nuestro tiempo: la humanización de las mascotas. El episodio analiza cómo los animales han pasado de ser simples compañeros de piso a ocupar un lugar central en nuestras emociones y rutinas. “Ya hay más perros que niños en España”, recuerda Doménech al comienzo del programa, acompañado por la analista Alba Leiva (El Orden Mundial), la antropóloga Candela Antón y el educador canino Dani Jiménez, fundador de la escuela ANUT. Los tres exploran el auge del pet parenting, esa tendencia a cuidar a los animales como si fueran hijos, y sus implicaciones sociales, económicas y emocionales.

Alba Leiva, Nanísimo, Dani Jiménez y Candela Antón Playz

“Quizá no estemos sustituyendo a los hijos, sino buscando vínculos” “El perro no está para sustituir a los niños. Tiene su propio rol y debemos quererlo como tal”, explica Jiménez, que defiende una relación equilibrada basada en el respeto a las necesidades del animal. Por su parte, Leiva subraya que “los animales ofrecen amor incondicional sin las responsabilidades que conlleva criar a un niño”, mientras Antón añade: “Quizá no estemos sustituyendo a los hijos por perros, sino respondiendo a una carencia más profunda: la falta de vínculos estables en una sociedad que se ha quedado sin tiempo para cuidar”. El debate recorre desde los efectos positivos del vínculo emocional con los animales hasta las contradicciones que surgen cuando los humanizamos en exceso. “No tenemos perros para que nos quieran, los tenemos para poder querer”, cita Doménech durante la charla, en una de las reflexiones más comentadas del episodio. El episodio viaja también al pasado para descubrir cómo comenzó esta relación. Según Jiménez, “la domesticación fue un proceso cooperativo: los lobos se acercaron a los humanos porque les convenía, y nosotros encontramos en ellos aliados para sobrevivir”. Antón recuerda que en Egipto los gatos eran animales sagrados asociados a la diosa Bastet, y los perros, como Anubis, tenían un papel simbólico y espiritual. “Esa idea del animal como parte de la familia no es nueva”, apunta Doménech, “solo ha cambiado la forma en la que la vivimos”.