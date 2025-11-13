'Literal' explora el cambio de paradigma en el mundo laboral: los jóvenes priorizan su vida personal a la laboral

Trabajar para vivir, no vivir para trabajar. No es una frase hecha, sino una forma de tomarse la vida. Y no es negociable para la Generación Z. Este apasionante tema se aborda en el último episodio de Literal, el videopódcast presentado por Emilio Doménech (Nanísimo), en el que participan Alba Leiva (El Orden Mundial), Adriana Hest (politóloga) y Juan Evaristo (filósofo).

El programa arranca con un dato demoledor: “España tiene una de las tasas de rotación juvenil más altas de toda Europa: 2 de cada 5 jóvenes entre 18 y 28 años abandona su empleo en menos de un año”, según un reciente estudio de la consultora Randstad. Y no lo hacen solo por dinero. Los jóvenes ahora priorizan poder conciliar, tener un ambiente saludable en el trabajo y sobre todo, más tiempo libre “para vivir”.

Un nuevo paradigma cultural Alba Leiva apunta a que se está viviendo un cambio cultural: ”La generación Z ya no tiene esa idea de recompensa” en la que el esfuerzo te da acceso, por ejemplo, a unas vacaciones. Según Juan Evaristo, “no es que los jóvenes tengan menos aguante”, sino que entienden que cuando un trabajo es precario, no hay reparo en dejarlo. Para Adriana Hest, “se está redefiniendo lo que es el éxito”. Ahora es tener teletrabajo, más vacaciones, buen ambiente con los compañeros y sobre todo, contar con tiempo libre: vivir, en definitiva. Parece que las nuevas generaciones tienen claro el cambio, pero ¿qué pasa con el empleador?, ¿las empresas siguen ancladas en los modelos antiguos? Esta pregunta que lanza Emilio Doménech. Y parece que muchas siguen exigiendo presencialidad y horarios imposibles, algo que en la conversación se califica de “cultura del sacrificio exagerada”. 'Literal' analiza el trabajo de los jóvenes RTVE

La generación… ¿de cristal? “Los jóvenes no quieren trabajar”, este concepto que circula en la sociedad y que habla de “una generación blanda” sería erróneo para Adriana Hest. Apunta a que la primera experiencia profesional viene condicionada por un “maravilloso sistema de prácticas que, en muchas ocasiones (o en todas), no es remunerado, mientras ejerces las mismas funciones o más que el resto de trabajadores”. Y esto lleva al primer desencanto en el mundo laboral. Nuevamente, los datos apoyan esta tesis, ya que en 2024, un millón de trabajadores en prácticas no tuvieron remuneración. Un “abuso del sistema”, según Emilio Doménech. ¿Somos los Z una generación de cristal? NATALIA CANOA

2008 fue el inicio del desapego al trabajo Este año “los millennials se estrellan con la realidad”, según Alba Leiva. La crisis financiera rompió con la idea de que el esfuerzo te llevará al éxito. Esta habría sido la semilla por la que los jóvenes trabajadores fueron desencantándose de sus empleos y separándolos de su identidad, hasta el punto de que “ya no te presentas con tu nombre y tu trabajo”. Para Adriana Hest, la pandemia reforzó esta idea, ya que muchas personas perdieron su trabajo de la noche a la mañana y los jóvenes se dieron cuenta de que había cosas más importantes.