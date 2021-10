Â¿Somos los Z una generaciÃ³n de cristal?

Que si somos unos quejicas, que si nos ofendemos por todo, que si ya no se puede decir nada. Seguro que lo habéis escuchado alguna vez ¿verdad? Pero ser Z no es nada fácil. Nuestra generación tiene que encontrar curro con un 40% de paro juvenil, enfrentarse a la crisis climática, lidiar con una pandemia mundial y, además, estar presente en todas las redes sociales casi para existir en la sociedad.

Debatimos sobre esto (y más) con Mafer aka Virtual Diva, estudiante de Biología; Jerva, miembro de Antifan; Lis Gaibar, periodista de El Salto Diario; María Lucía Cortés, estudiante de cuarto de Medicina; Marta Carmona, psiquiatra y presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Mental; y Julio Llorente, periodista y editor.

Este mes ha vuelto Gen Playz y, como no podía ser de otra forma, vuelven los Focus Group . Este espacio de debates para zetas no podía haber comenzado con otra temática: ¿por qué los boomers se empeñan en llamarnos generación de cristal? Que yo sepa, somos de carne y hueso, como ellos.

"¿Somos frágiles o más transparentes?"

Por otro lado, Marta, presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Mental, reflexiona sobre otro punto de vista: “Me gusta mucho el término de generación de cristal ni por transparente ni por frágil, sino porque es una generación dolorosamente consciente de lo frágil que era el mundo que le rodeaba”. Auch. Eso duele.

Pero la psiquiatra también cree que cierta parte de culpa la tienen los boomers: “Ya no es solo que haya mucha exigencia a los jóvenes, creo que hay una cierta indignación hacia ellos de ‘¿pero por qué no os parece bien este mundo tan bonito que os hemos dejado?’, mientras los jóvenes están diciendo ‘ni es tan bonito ni nos lo habéis dejado, nos estamos acercando progresivamente al colapso, al punto de no retorno climático si no se hace nada ahora va a ir todo muy mal’”.