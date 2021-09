¿Estamos idealizando los efectos del CBD?

El cannabidiol o CBD se ha convertido en el tema de conversación del momento. Las tiendas que venden esta sustancia química que se encuentra en la marihuana se multiplican cada mes. Pero ¿a quién se le recomienda tomar CBD? ¿Hay un hype excesivo? ¿Son los médicos y psiquiatras quienes lo recetan?

En el programa de hoy nos acompañan Laura Corbacho (@jenevagina), actriz, activista y drag; Rubén Muñoz Molina, técnico de laboratorio y especialista en productos naturales; Laura Alberola (@lauraalberolapsicologia), psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria; Rafael Maldonado, catedrático de la Facultad de Farmacología; y Carola Pérez (@carolaperez), presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Por último se incorporan Ángel Fermín y Jesús Ramírez. ¡Vamos a ello!

¿Podemos engancharnos?

Aunque existe la creencia de que el CBD reduce la ansiedad, Rafa nos cuenta que no es así: “Hay muchísimas cosas que desconocemos del CBD, pero sí sabemos que no tiene potencial de abuso, pero hoy en día el CBD no tiene una indicación para tratar la ansiedad, no es una sustancia con efectos psicoactivos que nos vayan a generar ni una dependencia física ni una dependencia psicológica”.

“No existe una dependencia física, demostrada hoy por hoy, pero estamos intentando tapar ciertas cosas y estamos creando dependencia a sentirnos relajados, sentirnos mejor y no dejarnos ver cuál es nuestro verdadero problema”, cree Rubén.