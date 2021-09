Â¿QuÃ© consecuencias tiene ganar dinero con 'OnlyFans'?

La plataforma ha vuelto a ser noticia por prohibir el porno y el sexo explícito. Eso sí, la decisión se suspendió un día después. Y, como no podía ser de otra forma, las redes se dividieron entre los que defendían la propuesta original y los que apoyaban la prohibición del contenido sexual. Pero ¿quién está detrás de estas decisiones cambiantes? ¿Normaliza ‘OnlyFans’ el porno? ¿Qué porcentaje se lleva la plataforma y cuánto las creadoras de contenido? ¿Cómo es la relación entre creadoras y usuarios?

Para tratar el tema nos acompañan Analía Plaza, redactora en eldiario.es; Elizabeth Duval (@lyssduval), filósofa y escritora; Anneke Necro (@annekenecroforever), directora y performer de porno independiente; Carla Galeote (@galeotecarla), tiktoker y creadora de contenido; Vega Pérez (@prveegaa28), creadora de contenido; y Sergio Fuentes (@favdafaking), gestor de cuentas de ‘OnlyFans’ e inversor de criptomonedas. Por último, se incorporan Alex López y Atleya Estrada.

Aunque resulte difícil de creer, más de uno todavía no se ha enterado de qué va la vaina. Menos mal que Analía está en la mesa para explicarlo: “ Es una plataforma de micromecenazgo , es decir, de gente que vende su contenido y te puedes suscribir a ellos. No es la primera, existía Patreon antes, lo que pasa es que es la primera que ha permitido tan ampliamente el contenido sexual explícito adulto y ha empezado a crecer por eso y, sobre todo, a raíz de la pandemia”. Pero esto no lo dice Analía porque sí, lo dicen los datos: “Pasó de 350.000 creadores de contenido antes de la pandemia a 1,6 millones”.

"Yo no intento reivindicar feminismo ni sentirme empoderada"

En redes, a menudo “OnlyFans” se convierte en trending topic en Twitter debido a la división de opiniones que genera. Sin embargo, Vega, creadora de contenido prefiere no mojarse demasiado cuando esto ocurre: “Yo en redes no me suelo meter mucho en debates porque me estresa mucho y me pongo muy nerviosa, pero en mi experiencia yo no intento reivindicar feminismo ni sentirme empoderada y no hago daño a nadie”, finaliza Vega.