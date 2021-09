Mucha isla balear hemos visto estos últimos meses en nuestras stories de Instagram. Si no has subido una foto de la marca del moreno, ni has fotografiado ese menú exquisito por el que pagaste un precio que no se puede decir, ni has estado en un barco de lujo, entonces ¿has estado realmente de vacaciones de verano? ¿Qué pasa con aquellos que no pueden permitirse vivir a todo trapo? ¿No eres nadie si pasas el verano en Extremadura?

53.51 min Verano: ¿Sentimos la presión de estar siempre al día en redes?

Hoy nos acompañan unos invitados muy majos: Carla Paucar (@carlapaucar), estilista, directora creativa y performer; Albert Mullor (@albertmullor), fotógrafo e influencer; Adriana Torrebejano (@torrebe), actriz; Tamara Pazos (@putamen_t), divulgadora científica y doctoranda; y Lapili (@lapili_), artista multidisciplinar. Por último, se incorporan los zetas Juan Manuel García y Ainhoa Martínez.

¿Yate sí, yate no? ¡Que levante la mano si alguien no ha visto un barco en Instagram en los últimos tres meses! Lo sé, nadie puede decir que no le ha pasado. Algunos, con más suerte que otros, han podido incluso subirse a uno de estos. "Tú dile a los pescadores, que van ellos con su remo y con todos los pecados que lo que llevan no es un barco", apunta Lapili. Adriana reconoce que ella también se apuntado a eso de los yates. Si le preguntas si lo ha subido a sus redes, su respuesta es más que clara: "Hombre, si no lo subes a Instagram es como no haber subido". Sin embargo, no es oro todo lo que reluce: "Este año, como estaba tan de moda, decidí ir con unas amigas y vivir la experiencia de estar en un barco, y realmente es una mierda". Vaya... Está claro que la embarcación que no ha pasado desapercibida este verano ha sido el yate de C. Tangana. Bueno, suyo suyo no es que fuese, era alquilado. Ya me entendéis. Carla es una de las protagonistas de aquella polémica foto que era un post más de Instagram hasta que se viralizó en Twitter. "Era una foto sin más, entre amigos", nos cuenta. Pero ¿por qué nos morimos de ganas por ir en una pequeña construcción que flota en el mar? Albert tiene la respuesta: "Yo creo que es la magia de colgar el stories, la gente que tú has visto toda tu vida que tiene dinero y que es guay va en barco, y ahora puedes ir tú". Nos has convencido.