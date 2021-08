Estamos más que acostumbrados a que C. Tangana deje el hype por todo lo alto cada vez que anuncia un lanzamiento. En este caso, el madrileño publicaba "YATE" y a diferencia de lo que venía haciendo con sus últimos trabajos, en esta ocasión no venía junto a un videoclip. "No me ha dado tiempo a hacerle vídeo porque lo estaba viviendo", confesaba en su perfil minutos antes de su estreno. Una vez fuera, Pucho se convirtió en el centro de la conversación social, pero no precisamente por su música. El intérprete subió a sus redes una imagen donde se le ve subido a un yate y rodeado de mujeres. Entre ellas estaba su pareja Rocío Aguirre, Ester Expósito, Jessica Goicoechea, Hiba Abouk o Miranda Makaroff.

En cuestión de horas, el intérprete de "Ingobernable" se situó en el centro de la polémica al ser tachado de machista. Algunos usuarios reaccionando con sorpresa al ironizar sobre "la llamada de atención" de la que habitualmente hace uso C. Tangana. ¿Es necesario generar polémica para llegar a más público? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que está claro es que una imagen así, en pleno siglo XXI, ha chirriado entre una sociedad que no pasa por alto una imagen de este tipo. Algunos incluso llegaron a compararlo con Jesús Gil, otros expresaban de forma tajante lo que se había "rebajado" al caer en algo así mientras que otros tantos matizaban lo mucho que estaba hipersexualizando el cuerpo de la mujer al usar a una de ellas como posavasos.

“Dios qué rompedor, un tío rodeado de lujos y de tías siendo reducidas a objetos para representar lo fuerte que es su frágil masculinidad. Breaking the mould. Visionario. Lo que nadie se atreve a mostrar. Nadie lo ha pensado en los últimos 30 años. Inspirador. Mind-blowing ��“ — ThouThee (@MariTeteYeah) August 14, 2021

A pesar de las críticas, el intérprete se mantiene ajeno a la polémica y sin pronunciarse al respecto. Hay quien apunta a que vuelve a tratarse de una estrategia de marketing donde Pucho dará la vuelta al mensaje; otros muestran su desacuerdo, pero alejándose de la cultura de la cancelación y defendiendo que cada una de las mujeres que aparecen en esa fotografía son mayores de edad y conscientes de dónde, con quién y de qué manera están saliendo en ella.

“Quizá me equivoque, pero creo que sacará un vídeo totalmente contrario a lo que está imagen parece indicar, y será contra la cosificación de la mujer. Esto es publi para dar que hablar. No da puntada sin hilo. Pero habrá que ver el vídeo para saberlo. https://t.co/d8PkozRgDv“ — Marwán (@Marwanmusica) August 14, 2021

“Yo puedo ser la jeva más feminista del mundo pero si estoy en un yate con c tangana en traje de baño voy a poner el culo en la cámara y sentirme como la jeva mas sexy del mundo y no por eso soy menos feminista“ — Camila (@camilairimia) August 15, 2021

“Son mayores de edad, nadie las obliga a estar allí ni a posar de esas maneras.



Que cada cual viva en libertad su vida como quiera sin jo.der a nadie.



Envidiosos los ha habido siempre.“ — Olga. (@cukianaa) August 14, 2021

La aplaudida respuesta de María Pombo Aunque C. Tangana fue trending topic los días consecutivos al lanzamiento de "YATE", María Pombo ocupó un potente lugar dentro de él. La influencer, que no suele pronunciarse sobre las polémicas surgidas en redes, llevó a cabo una tanda de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram. En una de ellas, un seguidor le preguntaba por la famosa imagen de Pucho para su nuevo tema. "Quitando lo mucho que me gusta él, lo diferente que me parece y la frescura que aporta a la industria musical, creo que con esto, concretamente, ha caído en un "básico" como muchos otros artistas de reguetón. Un hombre en un yate y muchas mujeres a su alrededor como sinónimo de éxito. Esta foto, a mí personalmente, me da PEREZA", respondía. “sinceramente mis dieces a lo que opina maria pombo sobre la foto de c tangana pic.twitter.com/Cbjdj5E30x“ — alexia (@justmiriamr) August 14, 2021 María concluía su mensaje alegando que no sabría lo que hubiera pasado si fuese ella quien saliera en esa imagen: "También creo que mucha gente que está ahí tiene un discurso en redes muy diferente a lo que transmite esta foto. No sé qué hubiera pasado si hubiese sido yo una de esas chicas", explicaba en alusión a personas como Ester Expósito. La actriz de Élite fue una de las más criticadas al haberse declarado en multitud de ocasiones como abiertamente feminista y luego "prestarse" a este tipo de instantáneas.