Leer, lo que viene siendo leer, leemos. ¿O acaso no estás leyendo esta noticia? Seguro que también has leído algún tuit esta mañana o has desayunado leyendo la caja de cereales. Lo sabes, lo sé. Pero ¿cuánto leemos realmente? ¿Es importante leer para ser una persona culta? ¿Son los booktubers y booktokers los nuevos críticos literarios?

54.42 min ¿Pueden los libros competir con Netflix?

Le preguntamos esto y mucho más a unos invitados bastante preparados: María García Frutos (@mariagfrutos), responsable de literatura joven en Playztrends; Javier Ruescas (@javier_ruescas), escritor y guionista; Elisa Victoria (@elisa.victoria), escritora; Luna Miguel (@lunamonelle), escritora y editora; y María del Mar Fernández-Lasquetty (@maar_flz), estudiante y emprendedora. Por último, se incorporan Ainhoa Fillafranca y Sergi Jiménez. ¿Te lo vas a perder?

¿Leemos o no leemos? Ser o no ser, leer o no leer, esa es la cuestión. ¿O no era así? Bueno, en cualquier caso, le preguntamos a nuestra experta María qué piensa al respecto: "Creo que se sigue extiendo la falsa creencia de que los chavales solo están con la maquinita, pero no nos damos cuenta de que a través de esas pantallas también llegan los libros". Si algo está claro es que la excusa de que no leemos "por falta de tiempo" se nos fue al garete en cuanto empezó la pandemia y el confinamiento. ¿Leemos más desde entonces? Javier cree que no, y eso que él es escritor. "Me sentía tan agobiado por todo lo que estaba pasando que leí la mitad de la mitad de lo que leía habitualmente", confiesa.