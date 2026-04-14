Amparo Moraleda se convierte en la primera presidenta española en la historia de Airbus
- Moraleda se aúpa como la primera ejecutiva de la compañía que no es de origen francés o alemán
- Dimitió en febrero de 2026 como vicepresidenta de CaixaBank un año después de su nombramiento
La española Amparo Moraleda ocupará el sillón de presidenta de Airbus el próximo 1 de octubre. La exvicepresidenta de CaixaBank se convierte en la primera ejecutiva que liderará la compañía sin tener origen alemán o francés.
Esta decisión resitúa el papel de España dentro Airbus. El gigante aeronáutico tiene ocho centros en el país y emplea a más de 14.000 personas. Aquí fabrica aviones comerciales, de uso militar y helicópteros. También, componentes clave para satélites como el Spain Sat-NG que dota de comunicación a la fuerzas armdas.
La junta de accionistas celebrada este martes en Ámsterdam ha tomado la decisión. Moraleda sustituirá a René Obermann, que abandona el puesto que ocupaba desde 2020 para dirigir SAP.
Sólida trayectoria
Moraleda forma parte del consejo de administración de Airbus desde 2015, por lo que conoce el funcionamiento de la compañía. Su dilatada experiencia en cargos de dirección de Moraleda ha resultado decisiva para este nombramiento que "refleja el rol crucial de España en la estrategia de Airbus", asegura una fuente consultada.
Su currículo es extenso. Ejerció de vicepresidenta de CaixaBank entre marzo y febrero de 2026. Ha sido directiva de IBM entre 1995 y 2009 yha pasado por gigantes como Iberdrola, Vodafone y AP Moller Maersk.
Ingeniera industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas, tiene formación ejecutiva en IESE. Así, combina su experiencia en el ámbito industrial con su paso por los consejos de administración de compañías de primer nivel.
En paralelo a su actividad empresarial, en España es miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía.
Este nombramiento se produce en el nuevo ciclo que vive la industria aeroespacial. La española será la encargada de liderar esta etapa.