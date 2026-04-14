Amparo Moraleda se convierte en la primera presidenta española en la historia de Airbus

La española Amparo Moraleda ocupará el sillón de presidenta de Airbus el próximo 1 de octubre. La exvicepresidenta de CaixaBank se convierte en la primera ejecutiva que liderará la compañía sin tener origen alemán o francés.

Esta decisión resitúa el papel de España dentro Airbus. El gigante aeronáutico tiene ocho centros en el país y emplea a más de 14.000 personas. Aquí fabrica aviones comerciales, de uso militar y helicópteros. También, componentes clave para satélites como el Spain Sat-NG que dota de comunicación a la fuerzas armdas.

La junta de accionistas celebrada este martes en Ámsterdam ha tomado la decisión. Moraleda sustituirá a René Obermann, que abandona el puesto que ocupaba desde 2020 para dirigir SAP.