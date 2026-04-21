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Más productos frescos en una cesta de la compra cada vez menos llena para ajustar presupuesto

  • Un 53,5% de los hogares admite cambios en sus patrones de consumo: más visitas al súper con carritos más vacíos
  • La compra de fruta o carne acapara una media de 2.223 euros al año por familia, unos 42 euros semanales
Expositor de madera con frutas y verduras frescas: pimientos, tomates, pepinos, berenjenas, champiñones, coliflor, lechugas, kiwis, patatas, limas, aguacates, naranjas, mandarinas, piñas. Etiquetas amarillas con precios.
CARMEN MORALES PUISEGUR

Los alimentos frescos mandan en nuestra cesta de la compra: las familias españolas destinan una media de 2.223 euros al año, unos 42 euros a la semana, para que no falten en nuestra dieta. Así lo concluye la octava edición del Observatorio de Productos Frescos de ALDI. El informe asegura que las verduras o los huevos, entre otros, están presentes en el 81,7% de los tickets de supermercados.

Una presencia notable que, por supuesto, se deja sentir en el consumo: hasta un 1,4% ha crecido durante 2025, un ritmo que duplica al del conjunto del gran consumo -aquellos de venta rápida y precio bajo-.

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Más vegetales, menos carne y pocos ultraprocesados: la clave para llegar saludables más allá de los 70 años JORDI URIOS (RNE)

Más súper pero carritos menos llenos

La fruta o la carne, por tanto, siguen presentes en las neveras españolas o, al menos, eso intentan sus dueños. Para conseguirlo, más de la mitad de los hogares encuestados, un 53,5%, reconoce que ha cambiado su manera de comprar y hasta un 60,8% admite que busca organizar mejor su presupuesto.

Para lograrlo, recoge el estudio, acudimos más al súper o a la tienda -197 veces al año de media- pero llenamos menos el carrito -unos 2,9 kilos en cada visita- para mantener a raya la cartera. Entre los motivos, según el Observatorio, cuidar la economía familiar, consumir con más conciencia y mejorar la salud.

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Los alimentos más baratos son los que más se encarecen en la lista de la compra

El estrés diario obliga a los españoles a la funcionalidad y el supermercado se posiciona como primer lugar para hacer acopio de productos frescos. Dos son los motivos principales: relación calidad-precio (54,8%) y la comodidad de resolver la compra en un único lugar (47,3%).

Las frutas y verduras, imprescindibles

Las frutas y verduras destacan como la categoría de frescos más importante para las familias. O, al menos, así se deduce por el dinero que desembolsamos: acaparan un 36% del gasto. Le sigue la carne fresca, con un 26.9%, y destacan las opciones más asequibles como el ave y el cerdo. A continuación, aparece la charcutería (15,5%) y, luego, el pescado y marisco (11,9%), que reducen su presencia. Al pan destinamos un 5,8% y a los huevos, un 3,9%. Estos, junto a la fruta y la carne, son las categorías que más crecen en volumen de compra.

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Más proteína y de origen nacional

Esta octava edición del Observatorio de Productos Frescos de ALDI también ha detectado un mayor consumo de proteína: crece un 3,4% en volumen y lo ha ce a un ritmo cuatro veces superior al de la media de la cesta de la compra.

A los hogares también les importa la procedencia de lo qué va a terminar en nuestros platos, asegura el Observatorio. El 77% de los consumidores tiene en cuenta el origen y el 82,2% elige mercado nacional frente al extranjero. El 97,2% opta por productos de temporada.

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