Consumo retirará los ultraprocesados de la alimentación infantil en los hospitales

Durante el acto "Plan de aceleración para detener la obesidad", organizado por Sanidad y la OMS, el ministro Pablo Bustinduy ha anunciado que el próximo Real Decreto sobre alimentación en hospitales y residencias retirará los ultraprocesados de los menús destinados a menores ingresados.

El texto también limitará su presencia en las ofertas infantiles de cafeterías y comedores abiertos al público. Así, la normativa continuará el camino iniciado por el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles de abril de 2025, que alineó los menús escolares con las recomendaciones de la OMS y la AESAN.

La nueva regulación fijará criterios mínimos de calidad nutricional y sostenibilidad para la contratación y oferta de alimentos. Consumo aclara que se limitarán productos industrialmente complejos y con altos niveles de grasas saturadas, azúcares o sal, como snacks, bollería, bebidas azucaradas o galletas.

01.29 min Los ultraprocesados se adueñan de la dieta: los expertos alertan de su impacto en la salud

Bustinduy destacó que la medida responde a un amplio consenso social y científico: “El consumo creciente de alimentos ultraprocesados supone una amenaza para la salud pública, la equidad y el medio ambiente".

Además, Bustinduy señala que el sector público debe liderar la transición hacia entornos alimentarios saludables: “Que no exista ningún tipo de control sobre estos alimentos, existiendo una evidencia tan amplia sobre sus efectos, es incomprensible”. Y añade: “Son los poderes públicos los responsables de crear entornos en los que tomar decisiones saludables sea sencillo y accesible”.

En España, la ingesta de ultraprocesados se ha triplicado en 20 años, del 11% al 32%, según un amplio análisis publicado en The Lancet basado en más de un centenar de estudios internacionales, en donde se señalaba que el consumo de los alimentos ultraprocesados se ha convertido en una amenaza creciente para la salud pública (mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura...).