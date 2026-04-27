El juicio contra Ábalos y Koldo García por el caso mascarillas encara su semana clave en el Supremo

El juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas en pandemia encara la cuarta y última semana, en la que está previsto que los tres acusados tomen la palabra ante el tribunal. Será el próximo miércoles, pero antes, este lunes una decena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil expondrán las claves de su investigación.

Son los agentes que investigaron la trama, que practicaron las entradas y registros a los domicilios de los tres acusados y que firman los informes en los que se basa la causa.

En uno de esos informes, se apuntaba al "papel relevante y de responsabilidad" de Ábalos en la trama y de los supuestos pagos y "otras contraprestaciones" de Aldama a Koldo para el exministro. También los agentes explicarán la compra de un chalet en Cádiz por uno de los socios de Aldama, del que ya han hablado algunos testigos anteriores como la empresaria Carmen Pano y su hija Leonor.