El juicio contra Ábalos y Koldo García por el caso mascarillas encara su semana clave en el Supremo
- Este lunes declaran los agentes de la UCO que investigaron la trama y suscriben los informes en los que se basa la causa
- El miércoles tomarán la palabra los tres acusados: Ábalos, Koldo García y Aldama
El juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas en pandemia encara la cuarta y última semana, en la que está previsto que los tres acusados tomen la palabra ante el tribunal. Será el próximo miércoles, pero antes, este lunes una decena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil expondrán las claves de su investigación.
Son los agentes que investigaron la trama, que practicaron las entradas y registros a los domicilios de los tres acusados y que firman los informes en los que se basa la causa.
En uno de esos informes, se apuntaba al "papel relevante y de responsabilidad" de Ábalos en la trama y de los supuestos pagos y "otras contraprestaciones" de Aldama a Koldo para el exministro. También los agentes explicarán la compra de un chalet en Cádiz por uno de los socios de Aldama, del que ya han hablado algunos testigos anteriores como la empresaria Carmen Pano y su hija Leonor.
Los tres acusados declararán el miércoles
Tras la jornada de este lunes, la siguiente sesión será el miércoles cuando se escuche por primera vez a los tres acusados. Tras cinco meses de prisión preventiva, el exministro y su exasesor declararán para defenderse de las acusaciones de corrupción.
Ábalos afronta la petición más alta de la Fiscalía Anticorrupción: 24 de años de cárcel, mientras que para Koldo García, el Ministerio Público pide 19 años. La acusación popular pide para los dos 30 años. Por su parte, Aldama se enfrenta a 7 años, una pena menor por su colaboración con la Justicia.
En la instrucción, Ábalos negó irregularidades en la compra de mascarillas y rechazó haber mediado para la contratación de su expareja Jéssica Rodríguez o de su amiga Claudia Montes. También defendió la legalidad de sus ingresos a lo largo de estos años.
Koldo García también tratará de defender que nunca cometió delito alguno. Es previsible que le pregunten por las 'chistorras', 'soles' y 'lechugas', términos que la Guardia Civil cree que el exasesor usaba al hablar con su entonces mujer para referirse a los billetes de 500, 20 y 100 euros respectivamente.
Por su parte, Aldama, que será el primero de los tres en declarar, es, según la UCO, el "nexo corruptor" de la trama, y tratará de poner en valor su colaboración con la Fiscalía, al considerar "veraces y relevantes" las pruebas que ha aportado.