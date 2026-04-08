El presunto enchufe de mujeres vinculadas a Ábalos centra la segunda sesión de juicio por el caso mascarillas

La segunda jornada del primer juicio del caso Koldo estará centrada en la contratación de dos mujeres vinculadas al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos en empresas públicas de la esfera del Ministerio de Transportes.

Además de las presuntas irregularidades en contratos públicos en mascarillas por las que se juzga a Ábalos, a su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama, el fiscal también acusa a los dos primeros de promover la "arbitraria contratación" de Jéssica Rodríguez en Ineco y Tragsatec, y de Claudia Montes en Logirail.

Este miércoles el Tribunal Supremo escuchará a Claudia Montes, una mujer del "círculo personal" de Ábalos, en palabras del fiscal, y que trabajó en la empresa Logirail entre 2019 y 2022. Asimismo serán interrogados un directivo de Renfe, la directora general de organización y recursos de Ineco, dos jefes en Logirail -filial de Renfe- de Claudia Montes, y algunos empleados de Ineco y de Tragasatec.

Claudia Montes defiende que su curriculum "no es falso" A su llegada al Suoremo, Montes ha defendido que su curriculum "no es falso" y que va a demostrarlo en la sesión de este miércoles. "Entro tranquila, voy a contar toda la verdad", ha asgurado a los medios de comunicación. Preguntada sobre su reencuentro en la sala con Koldo García, Claudia Montes ha admitido que está "nerviosa" y tiene "miedo" de que le intimide "con la mirada". También ha reconocido que no tiene ganas de ver a Ábalos.

Aldama y Ábalos, "tranquilos" A la entrada en el Supremo, Aldama ha asegurado estar "tranquilo" con lo que vio en la sala este martes. También el letrado de Ábalos ha asegurado que el exministro está "tranquilo", aunque "cansado" porque está "sometido a la tensión del juicio". En declaraciones a los medios, el abogado del exministro ha deslizado que Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, podría tener un "pacto" o "concertación" con Aldama a tenor de sus declaraciones. "Desde nuestro punto de vista y siempre hablando desde el punto de vista de defensa estricto, entendemos que (el pacto) es muy claro", ha asegurado. En su opinión, esto sería así porque Rodríguez ganaría "impunidad" en el procedimiento. "Es una beneficiaria a título lucrativo, al menos. Pero el hecho de que no esté aquí imputada es bastante indicativo de que se hizo un pacto". Además, la defensa de Ábalos ha reconocido que su cliente se siente "traicionado" porque "evidentemente fueron pareja" y no está diciendo "la verdad". Sobre la declaración de Montes este miércoles, el letrado ha defendido que "esta mujer trabajó para una empresa pública y accedió de forma legítima" al puesto.