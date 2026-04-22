DIRECTO: Los pagos del PSOE centrarán la octava sesión del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama por el caso mascarillas

Los pagos de Ferraz centrarán este miércoles la octava sesión del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la presunta compra irregular de mascarillas durante la pandemia, una jornada en la que están citados a declarar el exgerente del PSOE Mariano Moreno y la trabajadora Celia Rodríguez, encargada de entregar los sobres con dinero en efectivo con los reintegros de gastos, entre otros.

La semana pasada la mujer de Koldo García admitió que en ocasiones acudía a la sede socialista a recoger los sobres y apuntó que el PSOE era "muy rígido" con los reembolsos porque exigía los tickets.

La jornada de este miércoles arrancará con el testimonio del que fuese jefe de gabinete de Ábalos, ahora 'número dos' de Paradores, Ricardo Mar. Le seguirá Mariano Moreno, que en la instrucción negó en el Supremo que los pagos en efectivo fueran irregulares.

A continuación será el turno de Celia Rodríguez, que, según Joseba García, hermano de Koldo, era la persona que entregaba los sobres con los reembolsos de gastos. También está citado Carlos Moreno, que fue director de gabinete de la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, y a quien, según Aldama, habría pagado 25.000 euros en un sobre.