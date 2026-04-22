DIRECTO: Los pagos del PSOE centrarán la octava sesión del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama por el caso mascarillas
- Están citados como testigos un exgerente del PSOE y una trabajadora del PSOE
- También tendrán que declarar el exjefe de gabinete de Ábalos y el de María Jesús Montero y el actual presidente de Correos
Los pagos de Ferraz centrarán este miércoles la octava sesión del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la presunta compra irregular de mascarillas durante la pandemia, una jornada en la que están citados a declarar el exgerente del PSOE Mariano Moreno y la trabajadora Celia Rodríguez, encargada de entregar los sobres con dinero en efectivo con los reintegros de gastos, entre otros.
La semana pasada la mujer de Koldo García admitió que en ocasiones acudía a la sede socialista a recoger los sobres y apuntó que el PSOE era "muy rígido" con los reembolsos porque exigía los tickets.
La jornada de este miércoles arrancará con el testimonio del que fuese jefe de gabinete de Ábalos, ahora 'número dos' de Paradores, Ricardo Mar. Le seguirá Mariano Moreno, que en la instrucción negó en el Supremo que los pagos en efectivo fueran irregulares.
A continuación será el turno de Celia Rodríguez, que, según Joseba García, hermano de Koldo, era la persona que entregaba los sobres con los reembolsos de gastos. También está citado Carlos Moreno, que fue director de gabinete de la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, y a quien, según Aldama, habría pagado 25.000 euros en un sobre.
Otros testigos
Asimismo en la mañana de este miércoles están citados como testigos el empresario José Ruz Martínez, que está investigado por este caso en la Audiencia Nacional, y el ex secretario de Estado de Infraestructuras y actual presidente de Correos, Pedro Saura, que según la investigación, supuestamente habría sido apartado del Ministerio de Transportes por resistirse a presiones que buscaban favorecer adjudicaciones.
Por la tarde, también este miércoles declararán la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, quien en el Senado aseguró que según su informe no hay financiación irregular en el PSOE, y el socio de Aldama Juan Carlos Cueto.
Según los investigadores, Cueto sería la "persona que realmente controla" Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a la trama, si bien es previsible que, al igual que otros socios de Aldama, rechace declarar, ya que está investigado en la Audiencia. También están citados el empresario José Ángel Escorial Senante y el director general de Carreteras, Juan Fernández Palomino.
Este martes, el exdirector ejecutivo de Globalia Javier Hidalgo Gutiérrez reconoció que Aldama era "un canal de comunicación" con los diferentes ministerios para el rescate de Air Europa. Según él, contrató a de Aldama para recuperar un dinero de la compañía en Venezuela.
Y este miércoles, la defensa de Ábalos, a su llegada al Supremo, ha asegurado que el testimonio de Hidalgo "refrenda" todo lo que ha dicho su cliente. En cuanto a los testigos de este miércoles, el letrado espera "pocas sorpresas" porque ya han testificado.