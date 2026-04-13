DIRECTO: El Supremo retoma el juicio a Ábalos por el caso mascarillas con la expareja de Koldo García y dos socios de Aldama
- También estába citado el exdirector de Carreteras, pero no lo hará porque la defensa de Ábalos ha renunciado a su testifical
- Varios de los testigos citados están investigados en la Audiencia Nacional
El Tribunal Supremo retoma este lunes el juicio contra el exministro socialista José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el caso Mascarillas, una jornada en la que están citados a declarar como testigos Patricia Uriz, exmujer de García; así como Claudio Rivas, socio del empresario en el sector hidrocarburos.
“Patricia Uriz, exmujer de Koldo García, Claudio Rivas, exsocio de Víctor de Aldama, y Javier Herrero, exdirector de Carreteras, declaran en el juicio contra Ábalos por el caso Mascarillas https://t.co/gQqRzK0bem#LaHora13A pic.twitter.com/g3gA0prbdS“— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) April 13, 2026
Además de Uriz y Rivas, este lunes es el turno también de otros cinco testigos más, entre los que figura otro socio más de Aldama, todos ellos investigados en la Audiencia Nacional por otros casos. En la vista, que comenzará a las 10:00 horas, declararán también Josefa Pérez García, Manuel Pérez Vilariño, Israel Pilar Ortiz, Manuel Salles Carceller y Javier Serrano Costumero.
Asimismo estaba citado a declarar el ex director general de Carreteras Javier Herrero, cuya comparecencia lo había solicitado la defensa de Ábalos, pero finalmente no declarará porque el letrado del exministro ha renunciado a su testifical.
Investigados en la Audiencia Nacional
Uriz y los socios de Aldama tienen derecho a no contestar a las preguntas que les formulen precisamente por estar investigados en la Audiencia, aunque podría responder al interrogatorio de la abogada de Koldo García, que es también su letrada. La exmujer de Koldo García afirmó durante la instrucción haber ido a la sede del PSOE a recoger dinero en efectivo correspondiente al reintegro de gastos de su entonces marido y del exministro Ábalos.
Además, según la Guardia Civil, Uriz y García utilizaban un dinero en clave cuando hablaban de dinero. En concreto, hablaban de "chistorras" para referirse a los billetes de 500 euros; de "soles", para los de 200 euros; y de "lechugas", para los de 100 euros, según la UCO. Uriz dijo que no reconocía esos mensajes y que no es su forma de expresarse. Y de los "folios" de los que hablaba el ministro, aseguró que eran folios de verdad.
Se da también la circunstancia de que Uriz fue citada en la comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo, pero se acogió a su derecho a no declarar. Acudió a la Cámara Alta con el rostro tapado, algo que provocó el enfado de los senadores, que criticaron el “disfraz” de la compareciente.
En el caso de Rivas, el socio de Aldama comparte con él imputación en otra causa judicial, la relativa al fraude millonario de hidrocarburos, un asunto que también ha salido en el juicio contra Ábalos.
La Fiscalía Anticorrupción cree que Aldama aprovechó el "afán" de Rivas para obtener un título de operador en el sector de hidrocarburos para que, de la mano de otra empresaria, corriera con los gastos de la compra de un chalé en La Alcaidesa (Cádiz) para alquilárselo al exministro. El disfrute de este inmueble forma parte de las presuntas mordidas que el fiscal imputa a Ábalos.
El nombre de Rivas cobró especial relevancia durante la tercera sesión, celebrada el jueves, cuando la hija de Carmen Pano confirmó que fue él quien ordenó la compra del chalé de La Alcaidesa, en Cádiz, que posteriormente supo que estaba destinado a Ábalos como contraprestación por sus gestiones.
El último testigo de la jornada será el ex director general de Carreteras Javier Herrero, investigado en la parte del caso que lleva la Audiencia Nacional sobre presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública.