DIRECTO: El Supremo retoma el juicio a Ábalos por el caso mascarillas con la expareja de Koldo García y dos socios de Aldama

El Tribunal Supremo retoma este lunes el juicio contra el exministro socialista José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el caso Mascarillas, una jornada en la que están citados a declarar como testigos Patricia Uriz, exmujer de García; así como Claudio Rivas, socio del empresario en el sector hidrocarburos.

“Patricia Uriz, exmujer de Koldo García, Claudio Rivas, exsocio de Víctor de Aldama, y Javier Herrero, exdirector de Carreteras, declaran en el juicio contra Ábalos por el caso Mascarillas https://t.co/gQqRzK0bem#LaHora13A pic.twitter.com/g3gA0prbdS“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) April 13, 2026

Además de Uriz y Rivas, este lunes es el turno también de otros cinco testigos más, entre los que figura otro socio más de Aldama, todos ellos investigados en la Audiencia Nacional por otros casos. En la vista, que comenzará a las 10:00 horas, declararán también Josefa Pérez García, Manuel Pérez Vilariño, Israel Pilar Ortiz, Manuel Salles Carceller y Javier Serrano Costumero.

Asimismo estaba citado a declarar el ex director general de Carreteras Javier Herrero, cuya comparecencia lo había solicitado la defensa de Ábalos, pero finalmente no declarará porque el letrado del exministro ha renunciado a su testifical.