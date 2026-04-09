La primera semana del juicio contra Ábalos cierra con Carmen Pano, la mujer que dijo haber llevado dinero a Ferraz

El primer juicio del caso Koldo sobre el presunto cobro de comisiones en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes durante la pandemia y que sienta en el banquillo de los acusados al exministro socialista José Luis Ábalos, a su exasesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama cierra su primera semana con la declaración este jueves de Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede nacional del PSOE, en Ferraz.

Además, de Pano, también está citada su hija Leonor González Pano. Ambas, que declaran como testigo en la tercera sesión del juicio en el Tribunal Supremo, están investigadas en la Audiencia Nacional por un fraude de 182,5 millones de euros de IVA en hidrocarburos entre 2022 y 2024.

Según ha declarado en el marco de la investigación que se lleva en la Audiencia Nacional, la empresaria aseguró que llevó dos bolsas de 45.000 euros cada una a la sede de la calle Ferraz, en Madrid, por indicación del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, quien negó recientemente esta versión. También se escuchará el testimonio del conductor que llevó a Carmen Pano a Ferraz a realizar, presuntamente, la entrega del dinero.