La primera semana del juicio contra Ábalos cierra con Carmen Pano, la mujer que dijo haber llevado dinero a Ferraz
- Será en la tercera y última sesión de esta semana del juicio por el caso mascarillas
- También están citadas varias personas del entorno empresarial de Víctor de Aldama
El primer juicio del caso Koldo sobre el presunto cobro de comisiones en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes durante la pandemia y que sienta en el banquillo de los acusados al exministro socialista José Luis Ábalos, a su exasesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama cierra su primera semana con la declaración este jueves de Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede nacional del PSOE, en Ferraz.
Además, de Pano, también está citada su hija Leonor González Pano. Ambas, que declaran como testigo en la tercera sesión del juicio en el Tribunal Supremo, están investigadas en la Audiencia Nacional por un fraude de 182,5 millones de euros de IVA en hidrocarburos entre 2022 y 2024.
Según ha declarado en el marco de la investigación que se lleva en la Audiencia Nacional, la empresaria aseguró que llevó dos bolsas de 45.000 euros cada una a la sede de la calle Ferraz, en Madrid, por indicación del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, quien negó recientemente esta versión. También se escuchará el testimonio del conductor que llevó a Carmen Pano a Ferraz a realizar, presuntamente, la entrega del dinero.
Otros testigos
También están citada este jueves como testigo Arazanzu Granell, la empleada del laboratorio Pronolab con la que se reunió dos veces Joseba García, hermano del exasesor ministerial, en República Dominicana, según el fiscal, para recoger un total de 20.000 euros de Aldama que irían destinados a Ábalos y Koldo García.
El pasado martes, en su declaración como testigo en el juicio, Joseba García negó haber viajado al país caribeño para recoger ese dinero, sino que lo hizo por otros motivos, y que aprovechando el viaje, Aldama le pidió el "favor" de que recogiera un sobre con documentación, que entregó luego en España al conductor del empresario. El hermano de Koldo García aseguró que desconocía el contenido del sobre porque no lo abrió.
Asimismo declarará un asesor de Hacienda a quien, según la causa, el que fuera jefe de gabinete de la exministra María Jesús Montero, Carlos Moreno, habría trasladado la "petición" de Víctor de Aldama para que se aplazase la deuda tributaria de una de sus empresas.
También tienen que prestar declaración como testigos varias personas del entorno empresarial de Víctor de Aldama, entre ellos su socio César Moreno, miembro también del chat de WhatsApp de los 'Cuatro Mosqueteros', donde se coordinaba el reparto de las "mordidas" de las mascarillas.
La sesión de este miércoles fue protagonizada por Claudia Montes, ex Miss Asturias y "amiga y compañera de partido" de Ábalos. La mujer dijo desconocer si el exministro la "enchufó" en la empresa pública Logirail, vinculada al Ministerio de Transportes.
Con las declaraciones de este jueves, que están todas previstas por la mañana, se pone fin a la primera semana del juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, que se reanudará el próximo lunes.