El Supremo reanuda el juicio a Ábalos con las testificales del exjefe de gabinete de Maroto y el expresidente de Correos
- Se trata de la tercera semana del juicio por el caso mascarillas
- Esta semana se escucharán los testimonios de los últimos testigos citados
El Tribunal Supremo afronta la tercera semana del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades y amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia. Este martes se podrán escuchar nuevos testimonios como los del ex jefe de gabinete del Ministero de Industria Juan Ignacio Díaz Bidart y el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano.
El juicio que se reanuda este martes a las 10:00 horas comenzará con el interrogatorio a Ana María Aranda Jaraices, secretaria de Ábalos en el Ministerio de Transportes.
Luego será el turno de Juan Ignacio Díaz Bidart, que fue jefe de gabinete de la exministra Reyes Marotos, quien tendrá que explicar si se produjo una reunión con los empresarios Claudio Rivas, investigado en la Audiencia Nacional en la rama del caso Koldo y en el caso hidrocarburos, y Carmen Pano, imputada también en este segundo caso, para la obtención de una licencia de operador de hidrocarburos en favor de la empresa Villafuel.
Rivas y Pano comparecieron como testigos en las dos primeras semanas del juicio. La mujer ratificó que llevó dinero a Ferraz de parte de Aldama, mientras que el empresario se acogió a su derecho a no declarar por estar imputado.
El testimonio de Bidart puede ser clave porque las acusaciones que consideran que la compra de la casa de La Alcaidesa (Cádiz), que después fue arrendada a Ábalos, podría ser una prebenda para la obtención de la licencia.
También por la mañana están citados Piedad Losada, secretaria de Aldama; así como el expresidente de Aerolíneas Argentinas Antonio Mata Ramayo, vinculado con el piso que presuntamente Aldama pretendía regalar Ábalos en el Paseo de la Castellana de Madrid, y Juan Ruiz Espejo, que también tiene relación con este piso de Castellana.
Otros testigos de este martes
En la sesión de por la tarde, serán interrogados como testigos el ex secretario de Estado Rafael Pérez y Juan Manuel Serrano, citados por la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas por 3,4 y 1,2 millones de euros a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Aldama.
Además, comparecerán el policía Rubén Villalba, que está imputado en la rama del caso que investiga la Audiencia Nacional, y el consejero delegado de Globalia, propietaria de Air Europa, Francisco Javier Hidalgo. Según la empresaria Carmen Pano y su hija Leonor, el padre de Hidalgo, Pepe Hidalgo, habría entregado 500.000 euros a Aldama y Koldo García en su casa.
Por otro lado, la defensa de Koldo García ha pedido al Tribunal Supremo que anule el juicio porque, entre tanto, la Audiencia Nacional sigue investigando hechos directamente relacionados. Asimismo reclama que la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, preste nueva declaración en presencia del Tribunal.
Koldo ha registrado esta petición ante el tribunal después de que la Unidad Central Operativa (UCO) aportase la pasada semana un nuevo informe, en este caso sobre Baleares, a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional sobre la contratación de material sanitario durante el Covid-19 a empresas relacionadas con Víctor de Aldama.