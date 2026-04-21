El Supremo reanuda el juicio a Ábalos con las testificales del exjefe de gabinete de Maroto y el expresidente de Correos

El Tribunal Supremo afronta la tercera semana del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades y amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia. Este martes se podrán escuchar nuevos testimonios como los del ex jefe de gabinete del Ministero de Industria Juan Ignacio Díaz Bidart y el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano.

El juicio que se reanuda este martes a las 10:00 horas comenzará con el interrogatorio a Ana María Aranda Jaraices, secretaria de Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Luego será el turno de Juan Ignacio Díaz Bidart, que fue jefe de gabinete de la exministra Reyes Marotos, quien tendrá que explicar si se produjo una reunión con los empresarios Claudio Rivas, investigado en la Audiencia Nacional en la rama del caso Koldo y en el caso hidrocarburos, y Carmen Pano, imputada también en este segundo caso, para la obtención de una licencia de operador de hidrocarburos en favor de la empresa Villafuel.

Rivas y Pano comparecieron como testigos en las dos primeras semanas del juicio. La mujer ratificó que llevó dinero a Ferraz de parte de Aldama, mientras que el empresario se acogió a su derecho a no declarar por estar imputado.

El testimonio de Bidart puede ser clave porque las acusaciones que consideran que la compra de la casa de La Alcaidesa (Cádiz), que después fue arrendada a Ábalos, podría ser una prebenda para la obtención de la licencia.

También por la mañana están citados Piedad Losada, secretaria de Aldama; así como el expresidente de Aerolíneas Argentinas Antonio Mata Ramayo, vinculado con el piso que presuntamente Aldama pretendía regalar Ábalos en el Paseo de la Castellana de Madrid, y Juan Ruiz Espejo, que también tiene relación con este piso de Castellana.