DIRECTO: La segunda semana del juicio del caso mascarillas contra Ábalos cierra con el testimonio de Pardo de Vera
- Están citado otros siete testigos más este miércoles en el Supremo
- Pardo de Vera y otros tres están imputados por el caso Koldo en la Audiencia Nacional
El Tribunal Supremo (TS) cierra este miércoles la segunda semana del juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la presunta compra irregular de mascarillas durante la pandemia y lo hace con el testimonio de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.
La testigo está investigada en la parte del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional referente a las presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública, por lo que Pardo de Vera tiene derecho a contestar a las preguntas que se le formulen en el Supremo. Ya testigos anteriores, que también están imputados en la Audiencia Nacional rechazaron contestar a las preguntas.
La que fuera también ex secretaria de Estado de Transportes ha negado ya en varias ocasiones haber tenido participación directa en los contratos de mascarillas adjudicados por entes públicos como ADIF en plena pandemia, y ha asegurado que tan solo se limitó a remitir los contactos que Koldo García le había dado, como el del entonces secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y el de un socio de Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Aldama.
Más testigos citados que están imputados en la Audiencia Nacional
Este miércoles están citados un total de ocho testigos, incluyendo a Pardo de Vera, y al igual que la expresidenta de Adif, otros tres también están imputados en la Audiencia Nacional: Álvaro Sánchez Manzanares, un subteniente de la Guardia Civil y quien fuese socio de la empresa Soluciones de Gestión.
En la Audiencia Nacional, Sánchez Manzanares declaró que la elección de dicha empresa vino de sus superiores jerárquicos y del Ministerio de Transportes, y aludió a la situación de urgencia del momento.
Las adjudicaciones que centran el juicio son la concedida por Puertos del Estado a Soluciones de Gestión el 21 de marzo de 2020 por 24,2 millones de euros, y otra, seis días después, por Adif a la misma empresa por 12,5 millones de euros.
También relevante será la declaración de una de las profesionales que intervino en el informe de auditoría encargado por el Ministerio que dirige Óscar Puente sobre los contratos de mascarillas investigados, que tanto Ábalos como Koldo cuestionan.