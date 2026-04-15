DIRECTO: La segunda semana del juicio del caso mascarillas contra Ábalos cierra con el testimonio de Pardo de Vera

El Tribunal Supremo (TS) cierra este miércoles la segunda semana del juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la presunta compra irregular de mascarillas durante la pandemia y lo hace con el testimonio de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

La testigo está investigada en la parte del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional referente a las presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública, por lo que Pardo de Vera tiene derecho a contestar a las preguntas que se le formulen en el Supremo. Ya testigos anteriores, que también están imputados en la Audiencia Nacional rechazaron contestar a las preguntas.

La que fuera también ex secretaria de Estado de Transportes ha negado ya en varias ocasiones haber tenido participación directa en los contratos de mascarillas adjudicados por entes públicos como ADIF en plena pandemia, y ha asegurado que tan solo se limitó a remitir los contactos que Koldo García le había dado, como el del entonces secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y el de un socio de Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Aldama.