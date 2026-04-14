Directo: quinta jornada del caso Koldo marcada por la declaración de un exalto cargo de Transportes como testigo clave

La quinta jornada del juicio por presunta corrupción al exministro José Luis Ábalos cuenta este martes con uno de los testigos clave, el subsecretario de Transportes en quien el también exdirigente socialista dice que delegó la tramitación de los contratos de mascarillas que están bajo sospecha.

Se trata de Jesús Manuel Gómez, cesado por el ministro Óscar Puente en 2024, en medio de la investigación tras los resultados de la auditoría sobre los contratos encargada que tanto Ábalos como su exasesor Koldo García, también acusado, cuestionan.

Gómez es uno de los siete testigos que desfilará por el Tribunal Supremo este martes en el juicio que, además de Ábalos y Koldo García, sienta en el banquillo al comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes de Transportes en plena pandemia a cambio de mordidas.

Investigado en la parte del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional, Gómez es la persona en cuyas manos Ábalos dijo que dejó la tramitación de los contratos de mascarillas; era quien "más pulcramente" podía hacerlo, sostuvo. La Fiscalía sospecha que pudo ser "correa de transmisión" entre el ministro y los entes adjudicadores.