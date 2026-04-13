García Ortiz recurre ante el Constitucional la sentencia del Supremo que lo condenó por revelación de secretos

La defensa del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha presentado un recurso de amparo ante el Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y le inhabilitó por dos años.

La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, pide la nulidad de la sentencia condenatoria al considerar que se han vulnerado los derechos del ex fiscal general.

En concreto, el recurso de amparo considera en que la forma en que se ha desarrollado el proceso penal implica una valoración irracional y arbitraria de los indicios, y que la imputación de la autoría del delito de revelación de secretos se sustenta en meras inferencias abiertas, omitiendo pruebas de descargo.

Considera por tanto que fue una condena en base a un análisis fragmentado y parcial al haberse omitido pruebas de descargo. Se queja, por ejemplo, de que no se tuvieron en cuenta los testimonios de los periodistas que durante el juicio aseguraron que el fiscal no fue quien filtró la comunicación entre Hacienda y gonzalez amador.

En el recurso, se insiste en que la sentencia introduce una nueva visión sobre el secreto profesional y destaca que no se valoró que había existido una autodivulgación de la pareja de la presidenta madrileña con Hacienda.