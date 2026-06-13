El Hospital público 12 de Octubre realiza el primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas en España

Juan Jesús tuvo un infarto intestinal masivo: "me quitaron el intestino delgado y el grueso y me dijeron que en un futuro probablemente fuese candidato a un trasplante". Vivir con un infarto intestinal masivo exige adaptarse a una nueva realidad médica y nutricional que depende de la cantidad de intestino extirpado.

El paciente Juan Jesús Martínez presentaba una enfermedad abdominal compleja. Jorge Calvo, cirujano de digestivo, la define así: "El paciente tenía un fallo intestinal crónico irreversible. Y esto implicaba que al no poder comer había que aportarle los nutrientes de otra manera, y la manera de hacerlo era a través de un acceso venoso, dándole nutrición parenteral por vía venosa. Además, tenía una diabetes de larga evolución con un mal control, y esto nos sugirió la idea de poder realizarle un trasplante intestinal con el injerto pancreático".

El reto era enorme: solo existía un único procedimiento de estas característica descrito por la literatura científica internacional, solo un caso en el que se había realizado un trasplante de intestino y de páncreas a través de una cirugía pionera.

El doctor Jorge Calvo, cirujano del Hospital 12 de Octubre y el paciente al que se le ha realizado el trasplante, Juan Jesús. Dirección General de Medios de Comunicación. Comunidad de Madrid.

La Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid asumió el reto y puso en marcha a un equipo multidisciplinar de profesionales altamente especializados en estas intervenciones de alta complejidad.

El trasplante se realizó sin incidencias intraoperatorias el pasado mes de marzo y la evolución postoperatoria ha sido igualmente favorable, permitiendo el alta hospitalaria de Juan Jesús a los 16 días de la intervención.

"Salió bien", dice Juan Jesús. " Hay que tener la cabeza en su sitio y estar siempre animado, siempre positivo, siempre pensando que las cosas van a salir bien". Juan Jesús continúa actualmente la recuperación en su domicilio, alimentándose de forma convencional por vía oral, dieta prácticamente normal y la medicación necesaria. "Ahora mismo estoy estupendamente, la verdad que muy bien. Mi idea es volver a esquiar, volver a jugar al pádel, ir al gimnasio y volver a disfrutar de la vida con mis hijos, mi familia y, tirar para adelante, que al final eso es lo importante".

Para el cirujano de digestivo Jorge Calvo, Juan Jesús está teniendo "una evolución magnífica" ya que esta consiguiendo "ganar peso" y está "recuperando su vida normal. Ya pregunta por la posibilidad de hacer deporte".

El equipo médico se siente satisfecho porque han conseguido ofrecerle a Juan Jesús "una segunda oportunidad, no solo de supervivencia, sino de mejora de la calidad de vida".

Juan Jesús, paciente que ha recibido el trasplante en el Hospital 12 de Octubre de Madrid