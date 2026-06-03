El 80% de los españoles es favorable a donar sus órganos pero existe una "importante brecha" entre intención y acción

El 80,1% de la población española se muestra favorable a donar sus órganos tras fallecer y el 70% está dispuesto a registrar oficialmente su voluntad de donar, pero solo el 7,2% lo ha hecho a través del Registro de Últimas Voluntades y el 12,6% mediante una tarjeta simbólica de donante.

Además, más de la mitad, el 57,4%, desconoce que el número de donaciones actuales es insuficiente para hacer frente a las necesidades de nuestro país en trasplantes.

Son algunos de los datos que se desprenden del 'Estudio sobre las actitudes de la población hacia la donación y el trasplante de órganos en España', presentado este miércoles en Madrid con motivo del Día Nacional del Donante de órganos, tejidos y células y que han desarrollado conjuntamente la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) junto con la Fundación Mutua Madrileña, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad Autónoma de Madrid.

Un estudio del que se concluye, según el Ministerio de Sanidad, que existe una "importante brecha entre la intención de donar y la acción de hacerlo".

Aún con este inconveniente, España lleva 34 años consecutivos siendo el país con más donantes por millón de habitantes del mundo. En 2025, de acuerdo con los datos de la ONT, se realizaron 6.334 trasplantes, muy cerca de la cifra de 2024 (6.464), cuando se batió el récord histórico.

En la última década, la donación ha crecido más de un 50%, pero Sanidad pone el foco en que, aun así, las listas de espera de personas que necesitan un trasplante siguen aumentando, algo que, según este estudio, es una realidad desconocida ya que el 70% dice estar "poco" o "nada" informado sobre el funcionamiento del sistema de donación y trasplante de órganos.

"La lista de espera no se reduce, ya que a medida que aumenta la actividad trasplantadora, se expanden las indicaciones y es mayor el número de pacientes que puede optar a esta terapia”, explica Beatriz Domínguez-Gil, directora de la ONT.

Clave: comunicar en vida la intención de donar También destacan en este estudio que la falta de comunicación de la voluntad de donar en el entorno familiar reduce el número de donaciones efectivas. Esa comunicación a la familia supone que el 90,1% de los familiares que son conocedores de la voluntad, hacen efectiva la autorización. Por ello, las entidades que han desarrollado este estudio han lanzado la campaña #DiloEnCasa para fomentar que en las familias se produzca en vida esta conversación. Los datos son concluyentes, según Sanidad: si en el entorno familiar no se ha hablado ni expresado deseo de donar, solo autoriza la donación el 54,9%. Aunque aún cuando el deseo es no donar, hay un 14,5% de las familias que autoriza hacerlo. Pese a la actitud favorable generalizada a donar, muchas personas retrasan o evitar tomar la decisión y sobre todo formalizar esta decisión por desconocimiento, barreras burocráticas o falta de reflexión previa.