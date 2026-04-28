Guerra de Irán, última hora en directo | EE.UU. evalúa la propuesta iraní para Ormuz y aplazar el diálogo nuclear
- Alemania considera que Irán está "humillando a toda la nación estadounidense"
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este martes 61 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase hace una semana su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones.
Este lunes Teherán envió una nueva propuesta para un acuerdo que implicaría la reapertura de Ormuz y dejan las conversaciones sobre el problema nuclear para el último lugar. La Casa Blanca ha asegurado que está evaluando la oferta.
Mientras, aumenta la presión internacional. Alemania ha asegurado que no ve "una estrategia clara" de Donald Trump y considera que Irán está "humillando a toda la nación estadounidense". Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araqchi, ha visitado Rusia, donde se ha reunido con el presidente, Vladímir Putin.
Estas son las últimas novedades:
- El ministro iraní de Exteriores, Abbás Araqchi, afirma que EE.UU. ha "solicitado negociaciones" y que Irán "lo está considerando"
- El Gobierno español asegura que aún no se deben levantar las sanciones contra Irán
- Israel continúa bombardeando Líbano, pese a que el cese de ataques era condición para la tregua
Guerra de Irán, última hora en directo:
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Un responsable de Defensa iraní se reúne con sus homólgos de Rusia y Bielorrusia
¿El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, se ha reunido en Kirguistán con el viceministro de Defensa iraní, Reza Talaei-Nik, según la agencia estatal de noticias TASS. Belousov ha reiterado la posición de Rusia de que la guerra de Irán debe resolverse exclusivamente por medios diplomáticos y ha afirmado que confiaba en que Moscú y Teherán seguirían apoyándose mutuamente. Talaei-Nik también ha viajado a Bielorrusia - recoge Reuters -, donde el Ministerio de Defensa bielorruso ha defendido "el retorno al ámbito de una solución político-diplomática y la intensificación del proceso de negociaciones».
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Irán está "considerando" volver a la mesa de negociación
El ministro de Asuntos Exteriores iranín, Abbas Araqchi, ha señalado que EE.UU. ha "solicitado negociaciones" y que Irán "lo está considerando". "Es evidente que Irán se ha enfrentado a la mayor superpotencia mundial y esta no ha logrado ni uno solo de sus objetivos. Por eso ha solicitado negociaciones y las estamos considerando", ha declarado a los periodistas en su visita a Rusia, según recoge en su propio canal de Telegram.
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Merz dice que EE.UU. no tiene una estrategia para "salir de la guerra"
"Los americanos, claramente, no tienen una estrategia para salir de la guerra de Irán". Así de duro se ha mostrado el canciller alemán durante un encuentro con estudiantes. Fiedrich Merz dice que Estados Unidos está siendo "humillado" por las iraníes, y que sin una estrategia para acabar con la guerra, todo esto puede acabar en un desastre como los de Irak o Afganistán.
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Estados Unidos evalúa la propuesta de Irán para aplazar el diálogo nuclear
Este lunes Teherán envió una nueva propuesta para un acuerdo que implicaría la reapertura de Ormuz y dejan las conversaciones sobre el problema nuclear para el último lugar. La Casa Blanca ha asegurado que está evaluando la oferta. "No diría que lo estén considerando. Simplemente diría que esta mañana hubo una conversación a la cual no quiero adelantarme", explicó ante los medios la secretaria de prensa de la administración, Karoline Leavitt, e insistió: "las líneas rojas del presidente con respecto a Irán han quedado muy, muy claras".
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Buenas noches, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.