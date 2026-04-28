Guerra de Irán, última hora en directo | EE.UU. evalúa la propuesta iraní para Ormuz y aplazar el diálogo nuclear

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este martes 61 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase hace una semana su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones.

Este lunes Teherán envió una nueva propuesta para un acuerdo que implicaría la reapertura de Ormuz y dejan las conversaciones sobre el problema nuclear para el último lugar. La Casa Blanca ha asegurado que está evaluando la oferta.

Mientras, aumenta la presión internacional. Alemania ha asegurado que no ve "una estrategia clara" de Donald Trump y considera que Irán está "humillando a toda la nación estadounidense". Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araqchi, ha visitado Rusia, donde se ha reunido con el presidente, Vladímir Putin.

Estas son las últimas novedades:

El ministro iraní de Exteriores, Abbás Araqchi, afirma que EE.UU. ha "solicitado negociaciones" y que Irán "lo está considerando"

El Gobierno español asegura que aún no se deben levantar las sanciones contra Irán

Israel continúa bombardeando Líbano, pese a que el cese de ataques era condición para la tregua