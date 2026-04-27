El matrimonio Trump carga contra Jimmy Kimmel por su paródica cena de corresponsales dos días antes del atentado

Tanto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como la primera dama, Melania Trump, han pedido este lunes a la cadena televisiva ABC que tome medidas tras los comentarios realizados por el presentador Jimmy Kimmel en su último monólogo del pasado jueves, en el que hizo referencia a la cena de corresponsales de la Casa Blanca que dos días después sería la localización del intento de atentado contra el presidente.

El mandatario estadounidense ha publicado un mensaje por la red social Truth Social en el que ha manifestado su desagrado ante el gag cómico del presentador: "Jimmy Kimmel debería ser despedido de inmediato por Disney y ABC". Trump ha alegado que normalmente "no respondería a nada de lo que dijera Kimmel", pero que dicha actuación está "muy lejos de lo aceptable".