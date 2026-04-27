El matrimonio Trump carga contra Jimmy Kimmel por su paródica cena de corresponsales dos días antes del atentado
- Ambos han pedido a la cadena ABC la dimisión del presentador del programa 'Jimmy Kimmel Live'
- Kimmel parodió la cena de corresponsales dos días antes, donde aseguró que Melania "brilla como una viuda impaciente"
Tanto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como la primera dama, Melania Trump, han pedido este lunes a la cadena televisiva ABC que tome medidas tras los comentarios realizados por el presentador Jimmy Kimmel en su último monólogo del pasado jueves, en el que hizo referencia a la cena de corresponsales de la Casa Blanca que dos días después sería la localización del intento de atentado contra el presidente.
El mandatario estadounidense ha publicado un mensaje por la red social Truth Social en el que ha manifestado su desagrado ante el gag cómico del presentador: "Jimmy Kimmel debería ser despedido de inmediato por Disney y ABC". Trump ha alegado que normalmente "no respondería a nada de lo que dijera Kimmel", pero que dicha actuación está "muy lejos de lo aceptable".
Una parodia cargada de polémica
En el sketch del presentador en su programa Jimmy Kimmel Live, el humorista hacía una parodia sobre la cena de los periodistas que cubren la Casa Blanca, como si fuera él el comediante elegido para entretener a los invitados. Kimmel hizo referencia al pasado de Donald Trump con el delincuente sexual Jeffrey Epstein y se refirió a Melania Trump como una primera dama que "brilla como una viuda impaciente".
Un gag que, tras el atentado frustrado dos días después en esa misma cena, en la que el mandatario, la primera dama y los funcionarios tuvieron que ser evacuados, no ha gustado nada al matrimonio Trump. Melania Trump ha sido la primera en publicar en redes sociales su rechazo a la actuación del jueves, considerándola "retórica de odio y violencia". En el mensaje en X, la primera dama ha señalado que la cadena debería intervenir ante este tipo de contenidos, y afirma que el contenido "no es comedia".
También ha sostenido que figuras como Kimmel "no deberían tener acceso a los hogares estadounidenses cada noche para difundir mensajes de odio": "Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y ahondan la enfermedad política que impera en Estados Unidos", ha indicado Melania Trump.
En septiembre del año pasado, la cadena ABC suspendió el programa de Kimmel tras comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado a tiros el pasado 10 de septiembre en un acto en una universidad de Utah. La cancelación, no obstante, duró apenas seis días y ante una reacción negativa, el 23 de septiembre la cadena decidió retomar su emisión. Tras su vuelta, el presentador pidió perdón y arremetió contra un Trump que, según él, "no aguantaba las bromas".