Bulos y teorías de la conspiración sobre el intento de atentado contra Trump en la cena de corresponsales

En las horas posteriores al frustrado intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cena de corresponsales, en redes se han difundido desde imágenes generadas con IA del agresor hasta teorías de la conspiración para defender que todo forma parte de una actuación. Te lo contamos en VerificaRTVE.

La portavoz de la Casa Blanca no predijo el atentado En redes han difundido que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, predijo el atentado porque antes de la cena de corresponsales dijo que habría "disparos" en ese evento. "Estás viendo un guion de WWE" (siglas de World Wrestling Entertainment, en referencia a los combates de lucha libre de ficción), leemos en inglés una publicación de X compartida más de 5.000 veces desde el 26 de abril. Estos mensajes comparten un vídeo en el que Leavitt dice textualmente en inglés "There will be some shots fired tonight". Los mensajes interpretan la frase de forma literal "habrá disparos esta noche", pero se trata de una expresión que significa que "se lanzarán algunas pullas". Mensajes que difunden una frase de Leavitt descontextualizada para trasladar la falsa idea de que predijo el atentado VerificaRTVE En una entrevista con la Fox antes de la cena, la portavoz de la Casa Blanca dijo esa frase tras explicar que el presidente, Donald Trump, estaba listo "para la acción". "El discurso de esta noche será el clásico Donald J. Trump. Será divertido, será entretenido. Esta noche se lanzarán algunas pullas. Todo el mundo debería verlo, va a ser genial. Estoy deseando escucharlo". El verificador estadounidense Snopes asegura, basándose en el contexto de la conversación, que Leavitt se refería al discurso de Trump en la cena de corresponsales. Aclara que la frase "shots fired" es una figura común en inglés que indica que alguien se ríe de otra persona o hace comentarios sarcásticos. "No hay evidencia de que Leavitt se refiriese al tiroteo posterior", añaden.

No hay pruebas de que esta imagen del tirador con sudadera del Ejército israelí sea real Mensajes de redes comparten una foto de un hombre con un rostro similar al de Cole Allen, el autor del atentado fallido en la cena de corresponsales, vistiendo una sudadera con el logotipo de las Fuerzas de Defensa de Israel. No hay pruebas de que la foto sea real ni de que se haya publicado antes del ataque. Resultados de herramientas sobre la foto VerificaRTVE "El tirador Cole Allen visto aquí en un mensaje de Instagram con una sudadera de las FDI, antes de que su perfil fuera eliminado", dice el primer mensaje que comparte en X la imagen horas después del atentado fallido. Un análisis con Truth Scan y con Image Whisperer concluye que la foto está generada con inteligencia artificial, pero las herramientas Hive e Invid WeVerify no detectan que esté creada con esta tecnología. Un ejemplo más de que las herramientas de detección de IA son imprecisas y solo sirven como apoyo, nunca como prueba concluyente de una investigación. El verificador estadounidense Snopes y los investigadores especializados en fuentes abiertas Henk Van Ess y Tal Hagin coinciden en que no hay pruebas que demuestren que la imagen fuera publicada antes del atentado y niegan que sea una foto real. Señalan algunas inconsistencias compatibles con la creación de imágenes por IA en los objetos que aparecen de fondo en la imagen o la fusión del pantalón de Cole Allen con el sofá. En VerificaRTVE no hemos encontrado registros en redes que muestren la foto publicada antes del ataque.