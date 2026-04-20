Una vacuna personalizada de ARN mensajero muestra supervivencias prolongadas en cáncer de páncreas.

Un ensayo clínico liderado por investigadores del Memorial Sloan Kettering Cancer Center abre nuevas expectativas en el tratamiento del cáncer de páncreas mediante vacunas personalizadas de ARN mensajero (ARNm). El estudio, dirigido por el oncólogo Vinod Balachandran, analiza una vacuna experimental diseñada a medida para cada paciente. Este tipo de terapia busca entrenar al sistema inmunitario para reconocer y atacar las células tumorales, reduciendo el riesgo de recaída tras la cirugía.

El ensayo, en fase 1, incluyó a 16 pacientes con cáncer de páncreas que habían sido operados. Todos recibieron posteriormente una combinación de tratamientos: la vacuna personalizada, quimioterapia y un fármaco de inmunoterapia. Los resultados muestran que la mitad de los pacientes (8 de 16) desarrollaron una respuesta inmunitaria significativa. En estos casos, el sistema inmune generó células T capaces de identificar y atacar el tumor.

El dato más llamativo es su evolución a largo plazo: siete de esos ocho pacientes (87,5%) seguían vivos entre cuatro y seis años después del tratamiento, una cifra muy superior a la supervivencia habitual en este tipo de cáncer, que ronda el 13% a cinco años. Entre los pacientes que no respondieron a la vacuna, solo dos seguían con vida, con una supervivencia media de unos 3,4 años.

Desarrollo de células T que evitan recaídas Los investigadores también observaron que la vacuna no solo activa el sistema inmunitario de forma puntual, sino que puede generar células T persistentes durante años, capaces de mantener la vigilancia frente al cáncer y evitar su reaparición. El cáncer de páncreas sigue siendo uno de los tumores más letales y difíciles de tratar. Incluso tras la cirugía, las tasas de recaída son elevadas y las terapias actuales han mostrado una eficacia limitada. Por ello, el desarrollo de nuevas estrategias como las vacunas terapéuticas es considerado una prioridad. El trabajo se enmarca en el creciente desarrollo de terapias basadas en ARN mensajero, una tecnología que ya demostró su eficacia durante la pandemia de COVID-19 y que se perfila como una de las grandes apuestas en oncología.