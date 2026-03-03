Los casos de cáncer de mama aumentarán un tercio en las próximas tres décadas, según un estudio

Un aumento de un tercio en los casos y un 44% más de fallecimientos anuales en apenas tres décadas. Estas son las demoledoras cifras sobre el futuro del cáncer de mama a nivel global que prevé un estudio publicado este lunes en la revista The Lancet Oncology. La investigación pronostica que para el año 2050 se alcanzarán los 3,5 millones de casos y 1,4 millones de muertes anuales. La detección precoz y la prevención se vuelven más urgentes que nunca para cambiar el rumbo de la enfermedad más común entre las mujeres de todo el mundo.

“El cáncer está aumentando porque los métodos de diagnóstico precoz también van aumentando y mejorando”, explica Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). También influye el envejecimiento de la población. Pero, para el experto, hay una causa aún más importante: el aumento de casos que se están registrando “a edades mucho más tempranas”.

Por qué aumentan los casos en mujeres jóvenes Mientras que las tasas de nuevos casos en mujeres mayores no han cambiado sustancialmente, las de quienes tienen entre 20 y 54 años han aumentado un 29% entre 1990 y 2023, según el estudio, que incluye datos de 204 países. “Este incremento en la incidencia de tumores de mama en jóvenes es algo que sin duda preocupa a los oncólogos”, afirma Isabel Echavarría, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica y oncóloga médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Eso sí, el riesgo absoluto en mujeres jóvenes sigue siendo menor que en mayores de 50 años, según destaca Arantxa Eraso, coordinadora nacional del Grupo de Cáncer de Mama de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Por el momento, se desconoce la causa exacta de este aumento. Los expertos aseguran que no existe un motivo único. Hay varios factores que pueden influir. Echevarría menciona la menarquía precoz —el hecho de que la primera menstruación se esté adelantando—, que las mujeres tienen cada vez menos hijos y más tarde, una menor lactancia materna, el sedentarismo o la obesidad. “A mayor número de ciclos ovulatorios, hay una mayor acumulación hormonal a lo largo de la vida y esto puede dar lugar también a cambios en la probabilidad de tener cáncer de mama”, explica Armenteros.

Consejos para prevenir el cáncer de mama Esto se suma a que, en mujeres jóvenes, la enfermedad muchas veces se diagnostica en estadios más avanzados. Así lo indica Echavarría, que lo achaca principalmente a dos motivos: a que no están incluidas en los programas de cribado y a una menor concienciación sobre que una mujer joven también puede padecer cáncer de mama. En este sentido, Armenteros aconseja a todas las mujeres tener unos conocimientos básicos de la autopalpación. Es decir, conocer cómo es la estructura de su mama y ante cualquier alteración consultar rápidamente al médico. En el centro de salud, sugiere preguntar por cómo hacer la autopalpación de forma correcta y en qué época del ciclo menstrual es mejor realizarla. Eraso, que también es Jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Instituto Catalán de Oncología (ICO) aconseja acudir al médico ante un bulto nuevo en mama o axila, cambios en la piel —retracción o un enrojecimiento persistente—, secreción por el pezón —especialmente sanguinolenta— o cambios en forma o tamaño no explicados. Además recuerda que “el cribado poblacional sigue siendo la estrategia más eficaz para reducir mortalidad”. Por ello, recomienda participar en los programas de cribado organizados a partir de los 50 años o antes, según el programa autonómico y los factores de riesgo. También es importante llevar un estilo de vida saludable. Más de una cuarta parte de los años de salud perdidos por cáncer de mama se deben a seis factores de riesgo modificables, según el estudio. Entre ellos, figuran el consumo elevado de carne roja, el tabaco, el alto nivel de azúcar en sangre y el alto índice de masa corporal (IMC). Los autores aconsejan no fumar, realizar suficiente actividad física, reducir el consumo de carne roja y tener un peso saludable. Miguel Martín, oncólogo: "En el cáncer de mama, el objetivo es la tasa de recaída cero, y se puede conseguir" Samuel A. Pilar