Científicos catalanes comienzan a probar en personas una terapia que modifica las células para atacar a tumores sólidos

El Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) ha puesto en marcha un ensayo con una terapia avanzada de CAR-T, que consiste en modificar genéticamente las células para que ataquen el cáncer y que se testará en pacientes con determinados tumores sólidos.

"Descubrimos una característica que tienen las células tumorales pero no las normales y lo que hemos hecho es desarrollar una estrategia terapéutica para dirigir el ataque contra células tumorales sin tocar las normales", ha explicado a EFE el investigador Joaquín Arribas, jefe del Grupo de Factores de Crecimiento del VHIO y director del Instituto de Investigación del Hospital del Mar (HMRIB). El equipo investigador que lidera ha puesto en marcha el ensayo de fase 1 CATHERINE en el que se tratará por primera vez a pacientes con tumores impulsados por la proteína HER2 con una innovadora terapia CAR-T de última generación.

La terapia CAR-T consiste en extraer del paciente unas células inmunitarias (las células T), modificarlas genéticamente para que ataquen a las cancerígenas y volverlas a introducir en el cuerpo para que hagan su efecto. Es un tipo de terapia que ya se aplica y funciona con buenos resultados en cánceres hematológicos (como las leucemias, en pacientes con recaídas), pero que en general aún no está desarrollada para tumores sólidos.

La terapia, desarrollada por el equipo de Arribas gracias a la financiación de la Asociación Española Contra el Cáncer con el apoyo de Ausonia y la Breast Cancer Research Foundation, es un CAR-T dirigido a una proteína (p95HER2) que tienen un grupo de tumores: los positivos en HER2. En cánceres de mama, los que son positivos en la proteína HER2 representan un 20% del total. El HER2 también está en uno de cada cinco cánceres gastrohepáticos y en uno de cada 20 de colon, ha detallado Arribas.