Entregan más de 65.000 firmas para que Sanidad adelante las mamografías a los 40 años por el aumento de casos precoces

Cuatro mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en edades tempranas han registrado este miércoles en el Ministerio de Sanidad más de 65.000 firmas para exigir un cambio en el protocolo nacional de detección. Bajo el lema "el cáncer de mama se da demasiado pronto y las mamografías demasiado tarde", la iniciativa busca que la primera prueba diagnóstica se adelante a los 40 años de forma generalizada.

María Varela, impulsora de la petición en Change.org, señala que la actual decisión de iniciar las mamografías a los 50 años se tomó en un momento en el que la prevalencia en mujeres jóvenes era mucho menor. Según denuncian las afectadas, se está produciendo un incremento alarmante de diagnósticos en edades precoces que el sistema público actual no está captando a tiempo.

La petición también pone el foco en la falta de equidad territorial. Actualmente, la edad de la primera mamografía varía según la comunidad autónoma: en algunas se inicia a los 50, en otras a los 45 y solo en casos puntuales a los 40 si existen riesgos previos. "Llegar a tiempo para curarte no puede depender de dónde vivas", sostiene María, quien lamenta que una detección previa le habría otorgado mejores opciones de curación.