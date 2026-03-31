Euskadi detecta el doble de cánceres de colon en mayores de 70 años tras ampliar el cribado

El 31 de marzo se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Colon y Euskadi tiene motivos para celebrar y seguir trabajando. Los datos presentados por Osakidetza, el servicio vasco de salud, confirman que ampliar la edad del cribado de cáncer colorrectal hasta los 74 años, una decisión que convirtió al País Vasco en la primera comunidad autónoma del Estado en dar ese paso, ha tenido un impacto directo y significativo en la detección precoz.

Los resultados de 2025 son reveladores. En la franja de 70 a 74 años se detectó cáncer colorrectal en 2,4 de cada mil participantes, el doble que entre la población de 50 a 69 años. La tasa de lesiones premalignas también fue notablemente más alta, con 23,1 por cada mil personas cribadas en ese tramo de edad. En total, Osakidetza invitó a participar a 39.739 personas.

Un programa que funciona porque la gente responde Tan importante como los datos clínicos es la respuesta ciudadana. El 77,1% de las personas invitadas realizó la prueba, una cifra que se sitúa entre las más altas del Estado y de la Unión Europea. Además, el 95% de quienes obtuvieron un resultado positivo en el test de sangre oculta en heces se sometieron posteriormente a la colonoscopia de seguimiento. La prueba se realiza en casa, de forma sencilla, y la invitación llega por SMS. Los kits se envían al domicilio con cartas diferenciadas por sexo, una medida pensada para animar especialmente a los hombres, que a pesar de tener casi el doble de probabilidad de presentar una lesión colorrectal, participan en menor proporción que las mujeres.

Una prueba sencilla con resultados extraordinarios Patricia Aspichueta, investigadora del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco (EHU), subraya precisamente la clave de ese éxito en la participación. "Vimos que la gente respondía mejor a la llamada del cribado de cáncer colorrectal que al 'hazte una colonoscopia', con lo cual esto hace que la respuesta sea magnífica. Es una prueba que no es invasiva y los resultados son estupendos." La investigadora también apunta hacia el horizonte: "Queremos generar nuevos tratamientos, queremos hacer un diagnóstico precoz y para ello es muy importante la colaboración con otros investigadores."

El diagnóstico precoz es clave La evidencia científica respalda con fuerza esta apuesta. Aspichueta cita un estudio publicado en The Lancet, con participación de investigadores como el también vasco Luis Bujanda, que ha demostrado que las pruebas de detección de sangre oculta en heces tienen la misma eficacia que una colonoscopia para prevenir muertes por cáncer colorrectal. "Gracias a estas pruebas de cribado se consiguió evitar 800 muertes", señala. Aspichueta defiende la implantación de estos cribados, más allá de Euskadi. "Que todas esas pruebas de cribado estén extendidas por toda España es esencial, pero no todas las comunidades autónomas hacen lo mismo. Es algo que debería estar extendido por toda España".

Llamamiento a ejercer un derecho La Asociación Contra el Cáncer de Bizkaia aprovecha esta jornada para lanzar su campaña 'Juega tu papel' con un mensaje claro: 9 de cada 10 personas sobrevivirán al cáncer colorrectal si se detecta a tiempo. Para la asociación, la detección precoz no es solo una herramienta médica, sino un derecho, y el reto es garantizar que ese derecho se ejerza con la máxima eficacia y de forma equitativa. La organización recuerda que para que un programa de cribado funcione necesita una implantación del 100% y una participación mínima del 65%. Euskadi, con una tasa media del 73%, supera ese umbral y se consolida como referente internacional.

Un modelo que mira a Europa El programa vasco no solo funciona sino que también se exporta. La Comisión Europea lo ha destacado recientemente como Mejor práctica en políticas de prevención y detección del cáncer. Osakidetza colabora además en iniciativas europeas como ECIR y EUCANSCREEN, orientadas a reducir las desigualdades en el acceso al cribado y a fomentar los programas en todo el continente. En 2026, el Plan Oncológico Integral del Gobierno Vasco prevé seguir ampliando la cobertura y reforzar la detección precoz.

Cómo funciona el cribado individual de cáncer de colon El proceso es sencillo y no requiere desplazarse al médico. Todo comienza con un SMS de Osakidetza invitando al paciente a participar. A continuación, se recibe en el domicilio un sobre con todo lo necesario: instrucciones, tubo para recoger la muestra y pegatina identificativa. En casa, se toma una pequeña muestra de heces. Después, sin necesidad de pedir cita, se deposita el tubo en una urna situada a la entrada del centro de salud de referencia. En pocos días, llegan los resultados a través de la carpeta de salud.