De Andalucía a Atlanta para pintar el mural de la Roja en el Mundial

Atlanta ya respira fútbol. El Mundial ya ha dado el pistoletazo de salida y en la capital de Georgia se siente la fiebre por el 'soccer'. También por la selección española, que disputará aquí los dos primeros partidos de la fase de grupos.

Recorriendo sus calles llegamos a la 'Casa España', hogar de los aficionados españoles en la ciudad. Allí, en una de sus paredes, nos encontramos un mural que nos traslada a los tiempos en los que fuimos los mejores. El gol de Torres en la Eurocopa 2008, la dupla Lamine Yamal-Nico Williams en la Eurocopa 2024, la parada de Casillas a Robben y, por supuesto, el tanto de Iniesta que nos hizo campeones del mundo por primera y única vez hasta la fecha en 2010.

Dos andaluces impregnan la historia del fútbol español en las paredes de Atlanta Los culpables de que la historia del fútbol español luzca en esta pared son andaluces y tienen nombres artísticos: 'Kato', de Sevilla', y 'Lalone', de Málaga. Ambos se dedican al muralismo desde hace más de 25 años y cogieron esta oportunidad casi por casualidad. Y es que 'Kato' y 'Lalone' llegaron a Atlanta con otro cometido: pintar un mural que representase la hermandad entre Atlanta y Málaga. Una auténtica obra de arte que encandiló al mismísimo Andre Dickens, alcalde de la ciudad. Fragmento del mural que muestra la hermandad entre Málaga y Atlanta. Dicha labor llamó la atención de la Real Federación Española de Fútbol, que les contactó para encomendarles la elaboración de este mural. "Fue aprovecharlo, ya que estábamos aquí, cambiamos el ocio por el 'hobbie'. Hacer un mural de este nivel y de esta categoría para la Federación no se hace todos los días. Quisimos aprovechar la ocasión en homenaje a nuestro equipo, a España", declara entusiasmado 'Kato'. La creación de esta pieza no ha sido tarea fácil y ha requerido tiempo, esfuerzo y dedicación. "Nos ha llevado cinco días desde que empezamos la imprimación, el boceto e ir pintando cada uno por un lado, marcar los detalles... Ha sido un trabajo elaborado en el que hemos echado unas doce horas al día, pero ha llegado a tiempo", declaran.