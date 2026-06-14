De Andalucía a Atlanta para pintar el mural de la Roja en el Mundial
- 'Lalone' y 'Kato' han puesto el sello español a la ciudad con un mural inspirado en la historia de nuestro fútbol
- El gol de Torres en la Eurocopa de 2008 o el de Iniesta en el Mundial 2010 son ya parte de la estética de Atlanta
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Atlanta ya respira fútbol. El Mundial ya ha dado el pistoletazo de salida y en la capital de Georgia se siente la fiebre por el 'soccer'. También por la selección española, que disputará aquí los dos primeros partidos de la fase de grupos.
Recorriendo sus calles llegamos a la 'Casa España', hogar de los aficionados españoles en la ciudad. Allí, en una de sus paredes, nos encontramos un mural que nos traslada a los tiempos en los que fuimos los mejores. El gol de Torres en la Eurocopa 2008, la dupla Lamine Yamal-Nico Williams en la Eurocopa 2024, la parada de Casillas a Robben y, por supuesto, el tanto de Iniesta que nos hizo campeones del mundo por primera y única vez hasta la fecha en 2010.
Dos andaluces impregnan la historia del fútbol español en las paredes de Atlanta
Los culpables de que la historia del fútbol español luzca en esta pared son andaluces y tienen nombres artísticos: 'Kato', de Sevilla', y 'Lalone', de Málaga. Ambos se dedican al muralismo desde hace más de 25 años y cogieron esta oportunidad casi por casualidad.
Y es que 'Kato' y 'Lalone' llegaron a Atlanta con otro cometido: pintar un mural que representase la hermandad entre Atlanta y Málaga. Una auténtica obra de arte que encandiló al mismísimo Andre Dickens, alcalde de la ciudad.
Dicha labor llamó la atención de la Real Federación Española de Fútbol, que les contactó para encomendarles la elaboración de este mural. "Fue aprovecharlo, ya que estábamos aquí, cambiamos el ocio por el 'hobbie'. Hacer un mural de este nivel y de esta categoría para la Federación no se hace todos los días. Quisimos aprovechar la ocasión en homenaje a nuestro equipo, a España", declara entusiasmado 'Kato'.
La creación de esta pieza no ha sido tarea fácil y ha requerido tiempo, esfuerzo y dedicación. "Nos ha llevado cinco días desde que empezamos la imprimación, el boceto e ir pintando cada uno por un lado, marcar los detalles... Ha sido un trabajo elaborado en el que hemos echado unas doce horas al día, pero ha llegado a tiempo", declaran.
Un recuerdo de por vida para ellos... y para la ciudad
Los dos artistas andaluces nos cuentan cómo la idea de los momentos y los jugadores fue de la Federación, pero ellos tuvieron que afinar para que cada una de las escenas encajase a la perfección, como si de un puzzle se tratase. "Ha sido entre ellos y nosotros y ha quedado bastante bien", aseguran.
'Lalone' y 'Kato' han recibido la garantía de que su creación va a perdurar en el tiempo en Atlanta: "Se queda de forma permanente como recuerdo de todo lo que ocurre aquí, se queda como patrimonio de la propia ciudad".
Ambos confían en que la Roja volverá a España como campeona del mundo y 'Lalone' se atreve hasta con un resultado para el debut ante Cabo Verde. "Yo creo que se lleva la segunda estrella y contra Cabo Verde quedaremos 4-1", sentencia. Esperemos que sean tan buenos con los pronósticos como con el spray en la mano.