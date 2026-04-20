Más oferta asequible y regular el alquiler por habitaciones y de temporada: cómo facilitar la vivienda a los más jóvenes

Los jóvenes se emancipan a los 30 años de media en España. Se podría decir que la casa de los padres se deja casi al filo de eso que llamamos juventud. Más allá de cuestiones culturales y salariales, hasta que lo consiguen, la mayoría se encuentra con múltiples escollos directamente vinculados con el mercado de la vivienda: desde la subida de los precios del alquiler a las condiciones de los pisos o los contratos que se les ofrecen. A esto se suma la dificultad que representa ahorrar para comprarse una casa.

Así nos han contado los más de una docena de chicas y chicos menores de 25 años entrevistados para el especial informativo 'Para entrar a vivir' y que hemos recogido aquí. Pero también queremos buscar soluciones para esos problemas y esto es lo que nos han explicado los expertos.

España necesita más oferta de vivienda asequible Existe cierto consenso en la idea de que faltan casas. "Lo que se está construyendo ahora no llega al 40% del número de hogares que se está creando", afirma el doctor en Economía y expresidente del Banco Hipotecario, Julio Rodríguez. En su opinión, es necesario aumentar la oferta "en general" y, "como mínimo", un tercio de ella debería ser asequible para los hogares con ingresos bajos, con vivienda protegida destinada al alquiler. “ Si queremos tener un parque de vivienda social equivalente al de Europa, tenemos que construir cada año entre 30.000 y 50.000 viviendas “ Julio Rodríguez Economista Rodríguez forma parte del Consejo Asesor al Gobierno en esta materia, pero también es crítico con la acción de la ministra con la que comparte apellido, Isabel Rodríguez. Principalmente, echa en falta un "plan global" en lugar de "actuaciones salpicadas". En cambio, pone en valor la creación de un fondo soberano para movilizar 23.000 millones de euros para construir anualmente unas 15.000 viviendas. "Si queremos tener un parque de vivienda social equivalente al de Europa, tenemos que construir cada año entre 30.000 y 50.000 viviendas, lo cual requiere unas cantidades de financiación muy significativas. Será muy importante la creación de este fondo estatal y también que el propio Instituto de Crédito Oficial (ICO) efectúe emisiones captando recursos mediante la emisión de bonos", afirma, por lo que podemos deducir que, de momento, las cifras del proyecto del Ejecutivo se quedan algo cortas. No obstante, no solo la construcción puede aportar pisos a un mercado asequible. La profesora de Geografía de la Universidad de Santiago, María José Piñeira Mantiñán, sugiere que las administraciones públicas, locales y autonómicas, se involucren como intermediarias entre las personas que desean alquilar y los propietarios, "garantizando" a estos últimos el pago y el estado de conservación del inmueble. "De esta manera, los propietarios podrían tener una seguridad ante los alquileres y animarse a poner en el mercado de la vivienda sus propiedades", argumenta, antes de señalar que imponer impuestos más altos para las casas que permanecen años vacías ya está funcionando en algunas ciudades. “Piñeira, geógrafa: "¿Por qué no reservar un porcentaje de la nueva construcción para poner alquileres a precios asequibles para estudiantes?"“ Estas políticas orientadas al mercado en general pueden complementarse, según Piñeira, con iniciativas viejas y conocidas que amplíen la oferta para estudiantes: las residencias universitarias. Aunque también puede innovarse: "En estos nuevos edificios que se van a poner en el mercado, ¿por qué no reservar un porcentaje, por ejemplo, para poner alquileres a precios asequibles para estudiantes?", se pregunta.

El debatido control de precios La profesora de Geografía de la Universidad de Santiago vería también conveniente que su ciudad consiguiera la declaración de "zona tensionada" para "por lo menos frenar ese incremento progresivo de los precios de los alquileres". Algunas voces, en cambio, desconfían de la efectividad del tope a las subidas que, según el sector inmobiliario, está detrayendo oferta. La cuestión divide a los expertos. Para el catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, José García Montalvo, un control de precios solo funciona cuando "muy pocos agentes controlan el mercado", una condición que no se da en el "atomizado" mercado español de la vivienda. Para el doctor en Economía Julio Rodríguez, solo es justificable en una "situación dramática como la que se vive en España ahora". "El mercado debe intervenirse aumentando la oferta, vendiendo viviendas a un precio por debajo de mercado y, si es preciso, controlando durante una temporada los alquileres", resume el asesor del Gobierno.

La regulación de los pisos turísticos Mientras antes hablábamos de estrategias para aumentar la oferta de vivienda en el mercado, también hay consenso al considerar que otras actividades la reducen: los pisos turísticos. El doctor en Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona Juan Antonio Módenes explica que, en el cálculo para saber cuántas viviendas se necesitan, no solo puede prestarse atención a cuántos hogares se crean, porque también hay personas que mueren y dejan casas vacías, otras se mudan… Sin embargo, "en los últimos 10 años" y "especialmente" en ciudades como Barcelona, Madrid, San Sebastián, Málaga o Palma, una "cifra significativa" de las viviendas liberadas ha dejado de estar en el circuito residencial para convertirse en turísticas. “ Una persona, a la hora de decidir si estudiar en Córdoba, por ejemplo, si el coste de pagar una vivienda es muy alto y no se lo puede permitir, no irá “ José Antonio Fernández Gallardo Profesor de Economía Financiera en la Universidad de Córdoba Y ante ese diagnóstico también hay recetas diversas. La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cádiz, María Sánchez, juzga que en su ciudad deberían estar "total y absolutamente prohibidas las licencias de pisos turísticos", pero además habría que retirar algunas de las que se han concedido "de manera desbocada" y "han provocado que las vecinas se vayan de la ciudad". Por su parte, José Antonio Fernández Gallardo, profesor de Economía Financiera en la Universidad de Córdoba, que previene de "demonizar" al turismo que crea empleo y atrae inversiones, sí cree que "habría que regularlo". El problema, recuerda este investigador, afecta a las ciudades de todo el mundo. "Y nos afectará el día de mañana a las propias universidades. Una persona, a la hora de decidir si estudiar en Córdoba, por ejemplo, si el coste de pagar una vivienda es muy alto y no se lo puede permitir, no irá", ilustra, un problema al que ya se enfrentan los empresarios de lugares como Ibiza.

La regulación del alquiler por habitaciones Las múltiples entrevistas realizadas por RTVE para estos reportajes dejan otras señales de problemas en el mercado de la vivienda para la población más joven. Entre ellos destaca la falta de formalidad que a menudo se encuentra en los contratos. O la expulsión al final de curso, lo que implica volver a empezar a buscar cada septiembre. “ Los alquileres de habitaciones y de temporada son contratos basura “ Enric Aragonés Portavoz del Sindicat de Llogateres de Barcelona "Los alquileres de habitaciones y de temporada son contratos basura, un vacío legal para saltarse todas las normas", critica el portavoz del Sindicat de Llogateres de Barcelona, Enric Aragonés, que reclama que se incorpore una mención específica en la regulación. A raíz de su iniciativa legislativa popular, Sumar, ERC, Bildu y Podemos recogieron la reforma en una proposición de ley pendiente de votarse en el Congreso. De momento, han llegado a un acuerdo con PSOE y PNV a cambio de algunas modificaciones, como elevar de nueve a 12 meses el límite de los contratos temporales. "Nosotros proponemos una bajada del alquiler generalizada del 50%, contratos indefinidos para poder tener estabilidad, recuperar los pisos vacíos turísticos y de temporada y prohibir las compras especulativas y el acaparamiento de cada vez más viviendas en menos manos", resume Aragonés. Sin llegar tan lejos, el doctor en Economía Julio Rodríguez sí coincide en que "habría que reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos, tratando exactamente igual a la vivienda" que se alquile por menos de un año que a la de "un plazo superior".